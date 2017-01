Telemedicina, salvarea spitalelor mici!?

Implementarea sistemului de telemedicină este un proiect tot mai dezbătut în ultima perioadă. Subsecretarul de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii (MS), Raed Arafat, a explicat că telemedicina este un proiect licitat anul trecut, finanţat prin Banca Mondială. “Am ajuns la faza de implementare în Regiunea 7 Centru plus judeţul Bistriţa-Năsăud. Toate spitalele cuprinse în proiect vor fi conectate la UPU la Mureş”, a spus Arafat. Sistemul presupune că medicii din spitalele mici vor beneficia de sfaturile specialiştilor din Tg. Mureş, după ce aceştia văd pacientul şi analizele care i se fac prin sistem audio-video. „Conectarea se face audio-video cu transmiterea de date medicale. În viitor se va face transmisia de ecografie în timp real. Acest proiect va permite ca specialiştii să dea sfaturi pe probleme de urgenţă medicilor din spitalele mici avînd drept consecinţă luarea unei decizii mai rapide privind transferul pacientului”, a explicat Raed Arafat. Oficialul susţine că proiectul este foarte util mai ales în spitalele unde nu sînt de gardă medici specialişti. „Unul dintre motive este faptul că nu există medici de urgenţă specialişti: anestezist, cardiolog sau un altul. Poate că nu au medic sau că cel de gardă este chirurgul şi primeşte un caz de infarct. Este ca şi cum un specialist ar fi acolo, dar nu fizic, ci virtual”, a mai precizat subsecretarul de stat. Valoarea proiectului este de 1,6 milioane de euro, bani de la Bănca Mondială din care s-au folosit 890.000 de euro. „Dacă proiectul se dovedeşte util, atunci va fi aplicat şi în alte regiuni. Introducerea telemedicinei nu este un moft al României, este o discuţie foarte serioasă la nivel european. Săptămîna trecută acest lucru a fost discutat la nivelul preşedinţiei UE la Praga. Ca şi concept, România este avangardistă, deci şi alte ţări vor avea ce învăţa de la noi”, a spus Arafat.

Serviciul de Transmisiuni Speciale coordonează implementarea sistemului

Sistemul se va implementa cu ajutorul Serviciului de Transmisiuni Speciale (STS), care va avea rolul de coordonator. Se apreciază că, pînă în 15 martie, primele centre vor fi funcţionale. Arafat susţine că o parte dintre medici sînt pregătiţi, dar sistemul prevede şi un instructaj foarte clar, cursuri sprijinite de Ministerul Sănătăţii. “Medicii au sprijin total din partea ministerului pentru a se pregăti în telemedicină, în plus sistemul însuşi va putea fi folosit ca un sistem de pregătire, de formare continuă a personalului. Putem să organizăm într-o zi o anumită temă să se perfecţioneze cu un specialist, atunci cînd nu sînt foarte multe cazuri”, a spus Arafat. Legat de faptul că STS va fi implicat în realizarea sistemului, ceea ce ar putea declanşa o nouă isterie privind supravegherea, subsecretarul de stat a spus că nu sînt motive de îngrijorare. ”Trebuie să înţeleagă lumea că peste tot, şi în Croaţia, unde am fost recent, exact agenţia omoloagă STS se ocupă de asta. Pentru mine, ca minister, este mult mai simplu să colaborez cu ei. O eventuală isterie nu ar avea nicio justificare. Noi vorbim de date medicale şi nu cred că cineva ar fi interesat să facă o colecţie de electrocardiograme. Nu cred că pe cei de la STS ar putea fi interesaţi de asta”, a precizat Raed Arafat. Iniţiatorul SMURD a mai spus că a fost ales Tg. Mureş ca centru pilot deoarece are experienţă pe telemedicină din 2003, între maşinile de urgenţă şi UPU funcţionează acest sistem. La Constanţa, sistemul de telemedicină a fost aplicat în urmă cu cîţiva ani, pentru prima dată la Clinica de Chirurgie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, sistem folosit de prof. univ. dr. Vasile Sîrbu. Precizăm, de asemenea, că există posibilitatea implementării telemedicinei şi în cadrul Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, şi aici fiind în dotare aparatura necesară pentru un schimb de experienţă, dar nu numai, cu specialişti din cadrul altor clinici din ţară şi străinătate.