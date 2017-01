Telenovela “Chivu” continuă cu scandalul Becali - AS Roma

Unul dintre reprezentanţii lui Cristi Chivu, Ioan Becali, a declarat că AS Roma a negociat în secret cu Real Madrid şi Barcelona transferul fotbalistului şi a acuzat gruparea italiană că şi-a urmărit doar propriile interese, nu şi pe ale jucătorului. “AS Roma nu ne-a chemat niciodată la discuţii cînd a negociat cu Barcelona şi Real Madrid, a făcut operaţiuni secrete, şi-a urmărit, cum este şi normal, interesele, dar nu şi pe cele ale lui Chivu. Este adevărat că gruparea lui Sensi i-a oferit lui Chivu aproximativ patru milioane de euro, dar el poate să cîştige mult mai mult. Se spune contrariul, pentru că este român, dar dacă ar fi fost argentinian sau brazilian, nu ar mai fi fost atît de multe probleme”, a spus Ioan Becali, care a dat asigurări că fundaşul va continua să joace la cel mai înalt nivel pentru AS Roma, deşi se află în ultimul an de contract.

Căpitanul naţionalei României, Cristi Chivu, a declarat, ieri, la sosirea în Roma, că va avea o întîlnire cu oficialii echipei în privinţa situaţiei sale, în timp ce patronul lui Inter, Moratti, a afirmat că a renunţat definitiv la achiziţionarea fundaşului român. “Eu la Inter? Trebuie să vorbesc cu echipa, apoi vom mai vedea”, a declarat Cristian Chivu jurnaliştilor italieni, după care a acordat autografe mai multor pasageri şi fani prezenţi pe aeroport. Patronul lui Inter, Massimo Moratti, a anunţat că echipa sa a renunţat la achiziţionarea lui Chivu şi a comentat unele declaraţii ale impresarului jucătorului, Ioan Becali. “Eu nu fac miracole”, a spus Moratti, referitor la posibilitatea ca românul Chivu să ajungă pînă la urmă la echipa campioană a Italiei, după ce a refuzat să se transfere la Real Madrid, deşi spaniolii au oferit 18 milioane de euro în schimbul său. “Situaţia a stagnat cu toate cele trei echipele interesate de Chivu pentru că nu vor să creeze un război al licitaţiilor. Noi considerăm că am făcut o ofertă corectă, şi mai mult nu puteam. Ieşim din această cursă, Chivu şi Roma sînt liberi să facă ce vor. Roma are dreptul să negocieze cu alte cluburi vînzarea lui Chivu”, a adăugat Moratti.