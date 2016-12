Telepatia nu este un mit

Un mesaj mintal simplu a fost transmis pentru prima dată între două persoane aflate la distanţă de mii de kilometri, afirmă cercetătorii, care au publicat un articol pe această temă în revista americană PLOS One. Una dintre persoanele implicate în experiment s-a aflat în India şi a purtat mai mulţi electrozi pe cap, prin intermediul cărora transmitea prin internet activitatea sa cerebrală, ca în cazul unei encefalograme, în timp ce se gândea la mesaje simple precum "bună ziua" şi "salut". Un computer a convertit impulsurile electrice de la electrozi în cod binar, un şir de 1 şi 0, limbajul calculatoarelor, după care trimitea informaţia către un alt computer, din Franţa, care, la rândul său, transmitea datele către creierul unei persoane, sub forma de flash-uri luminoase. "Cea de-a doua persoană nu putea nici să audă, nici să vadă cuvintele, dar era capabil să descifreze semnalele luminoase pentru a înţelege mesajul. Ceea ce ar însemna transmiterea unui mesaj prin telepatie", spun cercetătorii. "Am vrut să vedem dacă este posibilă comunicarea directă între două persoane, citind activitatea cerebrală a primei persoane şi apoi transmiţând-o unei a doua persoane şi asta pe o distanţă mare, prin intermediul sistemelor de comunicaţii existente, cum este internetul", a explicat Alvaro Pascual-Leone, profesor de neurologie la facultatea de medicină din cadrul Universităţii Harvard, coautor al experimentului. Potrivit cercetătorilor, este vorba de un prim pas în explorarea altor mijloace de comunicare decât cele clasice.