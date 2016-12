Teleschi nautic pe lacul Siutghiol

PROIECT DE ATRACŢIE Din 2013, staţiunea Mamaia se va îmbogăţi cu un nou obiectiv turistic de mare atracţie pentru turişti, dar şi pentru constănţeni. Este vorba de construirea unui teleschi nautic, care va fi amplasat pe malul lacului Siutghiol, la intrarea în Mamaia, vizavi de „Aqua Magic“. Proiectul a fost aprobat ieri, cu unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Muncipal (CLM) Constanţa. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat, după şedinţa CLM, că teleschiul nautic va avea 750 de metri lungime, cinci stâlpi de susţinere şi două pasarele la capete, de unde vor putea fi urmăriţi cei care se vor da cu schiurile sau cu waveboardul. Potrivit primarului, proiectul va atrage mii de turişti pe perioada sezonului estival, pentru că preţurile vor fi mai mult decât accesibile. „De altfel, Ceauşescu însuşi avea un teleschi pe lacul Siutghiol şi o să-l amplasăm exact în aceeaşi poziţie, respectiv la începutul staţiunii Mamaia. Noi aveam studiu pentru acest teleschi nautic, cu tot ce este nevoie, acum doar am actualizat ce mai era necesar. Lucrările vor începe, în opinia mea, pe la sfârşitul lui noiembrie, începutul lui decembrie, achiziţionând instalaţia, ca să nu pierdem banii din bugetul pe anul ăsta, urmând ca, în ianuarie, februarie, martie să o montăm. El ar trebui să fie funcţional de la 1 mai”, a spus Mazăre.

CAZINOUL, LA MEZAT Primarul Constanţei a adăugat că proiectul construcţiei teleschiului nautic va fi realizat cu fonduri de la bugetul de stat, proiectul având sprijinul financiar al ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Eduard Hellvig. Mazăre a precizat că valoarea proiectului este estimată la aprox. 1,6 milioane de euro, care provin din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) şi care ar fi trebuit să reprezinte prima tranşă pentru repararea Cazinoului Constanţa. „Am discutat cu ministrul Hellvig şi a fost de acord ca banii care fuseseră alocaţi anul acesta pentru repararea Cazinoului, respectiv 1,6 milioane de euro din totalul de 10 milioane necesari pentru reabilitarea acestui obiectiv, să revină tot Constanţei, care va investi în construirea teleschiului de pe Lacul Siutghiol”, a spus Mazăre, care a anunţat, totodată, că administraţia locală va prelua în gestiune de la MDRT Cazinoul Constanţa, ale cărui lucrări de reabilitare au întârziat să înceapă. „Noi, anul trecut, după discuţiile pe care le-am avut cu madam Udrea şi în care spunea că ne va repara Cazinoul, am emis o hotărâre de Consiliu Local şi am fost de acord ca imobilul să ajungă la Ministerul Dezvoltării, pentru un an, timp în care Ministerul era obligat să înceapă lucrările. Până la ora actuală, acestea încă nu au fost demarate, s-au încurcat în licitaţii, contestaţii s.a.m.d.. A expirat termenul, ca atare, o să le facem solicitare să ne dea Cazinoul înapoi”, a spus Mazăre.

INTERES TURCESC Primarul a spus că, după ce va fi preluat de la MDRT, Cazinoul va fi scos la vânzare, prin licitaţie internaţională. „Eu am spus dintotdeauna că soluţia ca statul să investească 10 milioane de euro în Cazino nu mi se pare viabilă. Cu atât mai mult după ce se investesc aceşti bani Cazinoul ar urma să fie concesionat, probabil cu 100 - 150 de mii de euro pe an. Soluţia care mi se pare viabilă este ca el să fie vândut, reabilitat de o firmă privată şi folosit ca şi cazino, după cum este şi normal”, a spus Mazăre. El a adăugat că imediat ce va fi emisă hotărârea de Guvern pentru preluarea Cazinoului, Primăria o să se ocupe de demararea procedurilor pentru licitaţia internaţională. „Spre exemplu, acum o lună, când patronul de la Fashion TV, Michel Adam, a fost la Mamaia, am discutat şi am intrat în legătură cu un mare deţinător de cazinouri din Ciprul turcesc, care ar urma să vină să vadă Cazinoul şi, eventual, să-şi exprime opţiunea de cumpărare. Sunt mai multe versiuni, dar cred că singura soluţie viabilă este asta, să îl cumpere un privat, să-l renoveze şi apoi să-l folosească”, a mai spus Radu Mazăre.