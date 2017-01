Primul ciclist dopat în Turul Franţei 2008

Ciclistul spaniol Manuel Beltran, de la formaţia Liquigas, a fost depistat pozitiv cu eritropoietină (EPO) într-o probă de urină prelevată în prima etapă a Turului Franţei, informează L’Equipe. În vîrstă de 37 de ani, Beltran a evoluat de-a lungul carierei la echipe importante din plutonul mondial: Mapei, Banesto şi US Postal. A fost unul dintre oamenii de încredere ai lui Lance Armstrong, reuşind să pună umărul la mai multe victorii în probele de contratimp pe echipe din Turul Franţei şi Turul Spaniei. Beltran a fost printre cei aleşi de Agenţia Franceză de Luptă Antidopaj (agenţie însărcinată cu efectuarea testelor de sînge şi controlarea periodică a plutonului, în condiţiile în care Federaţia Franceză patronează cursa în dauna Uniunii Cicliste Internaţionale) să dea teste înaintea startului din Brest.

Luis Leon Sanchez a cîştigat etapa a şaptea din Turul Franţei

Rutierul spaniol Luis Leon Sanchez, de la echipa Caisse d’Epargne, a cîştigat a şaptea etapă a Turului Franţei, desfăşurată, vineri, pe parcursul a 159 km, între Brioude şi Aurillac. Sanchez, care s-a detaşat de pluton pe final, i-a devansat pe germanul Stefan Schumacher şi pe italianul Filippo Pozzato. Luxemburghezul Kim Kirchen a ocupat locul 4 în etapa de vineri şi rămîne lider în clasamentul general, păstrînd tricoul galben. Următoarea etapă a Turului Franţei se va disputa sîmbătă, între Figeac şi Toulouse (172,5 km).

China va participa, în premieră, în toate probele olimpice

Delegaţia Chinei pentru Jocurile Olimpice de la Beijing (8-24 august) va cuprinde un număr record de 613 sportivi, care vor reprezenta această ţară în premieră la toate cele 288 de probe ale celor 28 de sporturi olimpice, a anunţat Cui Dalin, un responsabil din cadrul Comitetului Olimpic Chinez. Acesta este cel mai mare număr de sportivi care a reprezentat vreodată China la o ediţie a Jocurilor Olimpice, informează site-ul german.china.org.cn. De asemenea, tot în premieră, în competiţia de la Beijing vor concura sportivi proveniţi din toate cele 31 de provincii şi regiuni autonome chineze. La Jocurile Olimpice pe care le va găzdui în luna august, China îşi propune să obţină supremaţia în privinţa numărului de medalii, dar va avea de luptat cu SUA şi Rusia, care vor participa la Beijing cu delegaţii numeroase.

Fără carne de cîine în timpul Jocurilor Olimpice

Autorităţile chineze au cerut hotelurilor şi restaurantelor din Beijing să scoată din meniu preparatele din carne de cîine, pe perioada Jocurilor Olimpice de luna viitoare, dar nu au dat dispoziţii similare şi pentru carnea de măgar. În plus, orice produs de provenienţă canină folosit în alimentaţia tradiţională trebuie etichetat clar ca atare. Carnea de cîine este consumată în special de comunitatea coreeană din capitala chineză, dar şi în restaurantele din provinciile din Yunnan şi Guizhou. De teamă că preparatele culinare pe bază de carne de cîine i-ar putea ofensa pe occidentali şi determina nemulţumirea grupurilor pentru protecţia animalelor, Beijingul a cerut hotelurilor care au contracte cu organizatorii Jocurilor Olimpice şi restaurantelor care se aşteaptă să fie frecventate de turişti şi sportivi în timpul Olimpiadei să renunţe la carnea de cîine “din respect pentru obiceiurile alimentare ale oaspeţilor din diverse ţări”. Directiva nu făcea însă nicio referire la numeroasele restaurante din Beijing care servesc preparate din carne de măgar. În timpul Jocurilor Olimpice de la Seul din 1988, criticile occidentale au determinat sud-coreenii, mari amatori de carne de cîine, să renunţe la aceasta pentru o perioadă.

Un sărut, pericol de dopaj

Vicecampionul mondial la aruncarea discului, germanul Robert Harting, critică metodele folosite la prelevarea probelor pentru controlul doping, spunînd că acestea încalcă demnitatea umană şi consideră aberant ca, de teama dopajului, să nu îşi poată săruta prietena care a luat sirop pentru tuse. „Prietena mea este bolnavă şi trebuie să ia sirop pentru tuse. De aceea, timp de 12 ore după ce ea a băut siropul nu am voie să o sărut, pentru că substanţa respectivă, aflată pe lista celor interzise, ar putea ajunge astfel în corpul meu. Este o aberaţie ceea ce se întîmplă”, s-a plîns sportivul care va participa la Jocurile Olimpice de la Beijing. În plus, Harting şi-a amintit şi de condiţiile în care a fost nevoit să efectueze un control antidoping la Campionatele Mondiale din 2007, din Japonia. „Stăteam într-o cameră mică. Peste tot erau numai oglinzi, chiar şi pe jos. Aşa am putut să îmi văd foarte clar părţile intime. Şi nu numai eu, ci şi ofiţerul de control doping aflat în cămăruţă cu mine şi care mi-a luminat corpul cu o lampă. Mi-am simţit încălcată demnitatea umană”, a relatat atletul în vîrstă de 23 de ani. Chiar dacă sînt nemulţumiţi, atleţii nu pot face nicio plîngere oficială, pentru că la începutul fiecărui sezon sînt nevoiţi să semneze contracte care stipulează clar obligativitatea supunerii la controalele antidoping. În cazul în care un sportiv încalcă prevederile din aceste contracte, nu mai are voie să se înscrie în competiţii.

AC Milan nu-l lasă pe Kaka la Beijing

Clubul AC Milan a refuzat să-i permită jucătorului brazilian Kaka să participe la Jocurile Olimpice de la Beijing din luna august, a anunţat gruparea milaneză. “În urma informaţiile primite din Brazilia în privinţa participării lui Kaka la Jocurile Olimpice de la Beijing, AC Milan reiterează poziţia de a nu autoriza jucătorul să se alăture echipei olimpice a Braziliei”, a anunţat clubul milanez. AC Milan avertizase deja la 19 mai că nu-şi va da acordul pentru participarea lui Kaka la Beijing. Kaka nu figura însă în lotul Braziliei pentru Jocurile Olimpice anunţat, luni, de antrenorul Carlos Dunga, spre deosebire de compatriotul său Ronaldinho, pe care FC Barcelona refuză să-l lase să participe.

Beckham, în All Star team-ul campionatului Major League Soccer

Internaţionalul englez David Beckham a fost convocat, vineri, în echipa All Star team din campionatul american de fotbal (MLS), care va înfrunta, pe 24 iunie, la Toronto, într-o partidă amicală, clubul englez West Ham United. În afara fostului jucător al lui Real Madrid, în echipă au mai fost incluşi atacantul mexican Cuauhtemoc Blanco, de la Chicago Fire, dar şi colegul lui Beckham de la echipa de club Los Angeles Galaxy, Landon Donovan, golgeterul din MLS. Echipa All Star Team pentru întîlnirea cu West Ham: Matt Reis (New England) - Jimmy Conrad (Kansas City), Frankie Hedjuk (Columbus), Michael Parkhurst (New England) - Beckham (Los Angeles), Blanco (Chicago), Shalrie Joseph (New England), Sacha Kljestan (Chivas USA), Robbie Rogers (Columbus) - Kenny Cooper (Dallas), Donovan (Los Angeles).

Maradona va deveni bunic

Fostul fotbalist argentinian Diego Armando Maradona va deveni bunic, una dintre fiicele sale, Giannina, fiind însărcinată în trei luni cu jucătorul formaţiei Atletico Madrid, Sergio “Kun” Aguero, informează cotidianul “Marca”. Aguero şi Giannina Maradona au o relaţie de mai puţin de un an, iar peste şase luni vor deveni părinţi. Kun şi Giannina s-au logodit la Buenos Aires şi în prezent se află în vacanţă la Cancún (Mexic), iar apoi fotbalistul va pleca la Jocurile Olimpice de la Beijing cu naţionala Argentinei. “Copilul care se va naşte peste şase luni va lua şi numele tatălui şi al bunicului, Aguero Maradona, perfect din punct de vedere fotbalistic. Trebuie doar să sperăm că fetiţa sau băieţelul se va dedica fotbalului”, a notat “Marca”. În urma cu cîteva luni, Enrique Cerezo, preşedintele clubului Atletico Madrid, a declarat: “Dacă Sergio şi Gianinna vor avea un băiat, îl voi transfera chiar în ziua în care se va naşte: va fi cel mai tînăr jucător din istoria clubului”. Giannina Maradona are 19 ani, iar Sergio Aguero are 20 de ani.

Arsenal a oficializat transferul lui Nasri

Clubul Arsenal Londra a comunicat, vineri, că a finalizat transferul mijlocaşului francez Samir Nasri, de la Olympique Marseille. Nasri se va alătura noii sale echipe pe 21 iulie, pentru stagiul de pregătire din Austria. „Sînt fericit că am ajuns la Arsenal, acest lucru înseamnă mult pentru mine. Este o etapă importantă în viaţa mea de fotbalist, deoarece Arsenal este un club mare”, a declarat jucătorul în vîrstă de 21 de ani.

Liverpool a transferat un portar brazilian

Echipa engleză FC Liverpool l-a achiziţionat, vineri, pe goalkeeper-ul brazilian Diego Cavalieri, de la Palmeiras, care a semnat cu gruparea din Premier League un contract valabil pe patru ani. „Ştiu că nu va fi uşor să evoluez pentru Liverpool. Am urmărit meciurile echipei în Champions League şi am văzut că Reina este un portar foarte bun”, a declarat Cavalieri. Noua achiziţie a clubului englez, în vîrstă de 25 de ani, a jucat în cariera sa numai pentru Palmeiras, formaţie la care a debutat în 2002. În prezent, titularul postului de portar la Liverpool este internaţionalul spaniol Jose Manuel Reina, iar rezerva acestuia este francezul Charles Itandje.

Probleme în conducerea clubului FC Barcelona

Preşedintele Barcelonei, Joan Laporta, va continua în funcţia de preşedinte al grupării catalane, însă opt membri din conducerea clubului spaniol şi-au prezentat, joi, demisia, în urma şedinţei care trebuia să hotărască viitorul echipei spaniole. La această întîlnire, Laporta a admis că a fost “pedepsit” prin votul membrilor socios, însă a precizat că este mai bine să evite o eventuală criză, care ar putea conduce la o instabilitate generală. El a mai spus că va încerca să înlocuiască patru dintre cei opt membri demişi prin înfinţarea unui nou post de director sportiv, iar cel care va ocupa această funcţie va avea sarcina să-l ajute pe secretarul tehnic al clubului, Txiki Beguiristain. Laporta, care a anunţat, la finalul şedinţei, că în luna septembrie îşi va pune mandatul la dispoziţia cotizanţilor, a suferit un eşec în cadrul alegerilor de duminică, la care au participat membrii socios ai clubului, dar a rămas în funcţie, pentru că nu s-a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi demis.