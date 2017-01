Cluburile de volei vor avea maxim trei jucători străini pe teren din sezonul 2010-2011

Federaţia Internaţională de Volei (FIVB) a hotărît luni ca din sezonul 2010-2011 echipele de club să introducă în teren maxim trei jucători de altă naţionalitate decît cea a ţării care organizează campionatul intern, fără a limita însă numărul acestora din lot. FIVB recomandă doar doi stranieri în teren, dar lasă Federaţiilor naţionale posibilitatea de a autoriza o a treia prezenţă străină. Noul regulament a fost adoptat luni la Lausanne şi va intra în vigoare din sezonul 2010-2011. Ca urmare, în sezonul următor nu se va schimba nimic la capitolul stranieri, iar în sezonul 2009-2010 modificările vor putea fi efectuate de fiecare Federaţie naţională în parte, FIVB lăsînd acest lucru la latitudinea lor. Foarte probabil însă, libera circulaţie a voleibaliştilor aparţinînd statelor din Comunitatea Europeană nu va putea fi împiedicată de FIVB nici măcar după 2010!

Dorel Zaharia ar putea ajunge din nou la Gaz Metan Mediaş

Atacantul Dorel Zaharia şi mijlocaşul Florin Dan, ambii de la UTA, ar putea fi transferaţi la Gaz Metan Mediaş, nou promovată în Liga I. \"Pentru Zaharia pot să achite clauza, nici nu mai trebuie să discute cu noi. Pentru Florin Dan trebuie negociat. Deocamdată nu ne-a căutat nimeni\", a spus directorul executiv al clubului UTA, Adrian Alexandrescu. Florin Dan a fost transferat vara trecută de la CFR Cluj şi mai are un an contract cu UTA. Zaharia a fost legitimat în iarnă, însă are o clauză de reziliere de 150.000 de euro. El a mai evoluat trei sezoane la Mediaş, în Divizia B, între anii 2002 şi 2005. Nou promovată în Liga I, Gaz Metan Mediaş va avea un buget de 4 milioane de euro în viitorul sezon, iar obiectivul echipei va fi clasarea în prima jumătate a clasamentului.

Meciul Oltchim Rîmnicu Vîlcea - Rulmentul Braşov se va disputa în 26 mai

Meciul din etapa a 25-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, Oltchim - Rulmentul, se va disputa pe 26 mai, de la ora 18.00, a decis ieri Federaţia Română de Handbal. Partida, care trebuia să se dispute iniţial pe 17 mai, a trebuit reprogramată deoarece pe 18 mai Rulmentul Braşov va juca, în deplasare, manşa tur a finalei Cupei Cupelor, cu echipa norvegiană Larvik. Returul finalei se va juca la Braşov, o săptămînă mai târziu. \"Sînt mulţumită că cei de la Oltchim, dar şi cei din federaţie au înţeles că nu puteam să jucăm pe 21 mai, între cele două manşe finale cu Larvik, din Cupa Cupelor. Să dea Dumnezeu să nu mai apară nici o accidentare în cele două partide cu norvegienele şi apoi ne vom gîndi la meciul cu Oltchim. Va fi foarte obositor, pentru că jucăm cu Vîlcea la ele acasă, astfel că, duminică la prînz, la o zi după finala cu Larvik, trebuie să plecăm, dar asta este, nu avem de ales“, a declarat antrenoarea formaţiei Rulmentul, Mariana Tîrcă.