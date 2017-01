CSM Medgidia - FC Farul II 2-5

Ieri după-amiază s-a disputat, la Medgidia, un joc amical între formaţiile de Liga a III-a CSM Medgidia şi FC Farul II. Victoria a revenit oaspeţilor cu 5-2 (la pauză 3-0), golurile formaţiei pregătite de Lucian Marinof fiind înscrise de Abdula, Keny, Uche, Renţea şi Erwin. Pentru CSM Medgidia, echipă antrenată de Vasile Enache, au înscris Husein şi Hampu. Iată şi echipele folosite - CSM Medgidia: Siminiceanu - Bleortz, Feta, Vintileanu, Andreescu - Hampu, Poşircă, Nae - D. Gheorghe, Pena, Funda. Au mai jucat: I. Ion, Ilcu, Comănaşi, Badea, Anuţă şi Husein; FC Farul II: Neagu - Călin, Pascale, Bubuleandră, Ţarălungă - Soare, Păcuraru, Durbac, Abdula - Keny, Uche. Au mai jucat: Grigoraş, Erwin, Renţea, Leonte, Armando Mihai şi Isleam. Astăzi, de la ora 15.00, FC Farul va primi vizita lui CSO Ovidiu într-un alt joc de verificare, iar CSM Medgidia va întîlni, sîmbătă (ora 11.00), pe teren propriu, formaţia de Liga a IV-a CS Eforie.

Pele divorţează

Fostul mare fotbalist brazilian Pele, în vîrstă de 67 de ani, a anunţat că va divorţa, după 13 ani de căsnicie, de actuala sa soţie, Assiria Lemos. Pele, pe numele său real Edson Arantes do Nascimento, are, împreună cu Assiria Lemos, doi gemeni în vîrstă de 11 ani, Joshua şi Celeste. Conform presei din Brazilia, divorţul celor doi vine în urma unei crize ce durează de cîteva luni.

Majoritatea fanilor englezi ar renunţa la iubită în favoarea clubului preferat

Un sondaj realizat în Anglia printre fanii de fotbal, cu ocazia Valentine’s Day, a reliefat faptul că 85% dintre ei ar renunţa mai degrabă la iubita lor decît la echipa de fotbal preferată, informează „Daily Mirror”. Sursa citată mai scrie că 42% dintre cei chestionaţi au declarat că ar suferi mai mult dacă echipa lor preferată ar pierde în finala Cupei Angliei cu marea rivală decît dacă şi-ar surprinde iubita cu cel mai bun prieten. De asemenea, tot 42% dintre suporteri au declarat că nu ar merge la întîlnire cu cineva care este fan al clubului rival. Suma cheltuită de un suporter pentru a-şi vedea echipa într-un joc din deplasare este în medie de 80,85 lire sterline, în timp ce suma cheltuită la o întîlnire este de doar 51,85 lire sterline. Sondajul a fost realizat pe 1.700 de fani, care reprezintă 125 de cluburi.

Ronaldo s-a accidentat grav la genunchiul stîng şi va lipsi tot sezonul

Atacantul echipei AC Milan, Ronaldo, s-a accidentat miercuri seară, în meciul terminat la egalitatea cu Livorno, 1-1 (Pirlo 61-pen. / Pulzetti 50), într-o restanţă din etapa a 14-a a campionatului Italiei,. În urma acestui rezultat, AC Milan rămîne pe locul 5 în clasament, cu 37 de puncte, unul mai puţin decît Fiorentina, aflată pe în prezent pe ultimul loc ce asigură participarea în Liga Campionilor. Pe primul loc în clasament se află Inter Milano (56p), urmată de AS Roma (48p) şi Juventus Torino (44p). Atacantul brazilian a suferit o ruptură a tendonului rotulian al genunchiului stîng, care îl face indisponibil pentru acest sezon. Ronaldo s-a accidentat la trei minute de la intrarea pe teren. “Tuturor ne pare foarte rău de ceea ce i s-a întîmplat lui Ronaldo. Nu pot spune dacă s-a încheiat cariera lui, pentru că doar timpul ne va spune acest lucru. Tot ce putem face noi pentru moment este să fim alături de el. Imediat după meci, jucătorii s-au grăbit să plece de la stadion pentru a ajunge la spital la el. A fi alături de el este modul în care poţi ajuta un jucător în astfel de momente”, a declarat antrenorul lui AC Milan, Carlo Ancelotti. În vîrstă de 31 de ani, Ronaldo se află la AC Milan din ianuarie 2007, cînd a fot transferat de la Real Madrid. Din cauza mai multor accidentări atacantul brazilian a jucat doar în şase meciuri de campionat. Ronaldo a mai suferit două accidentări grave la genunchiul drept în 1999 şi 2000, în timp ce juca pentru Inter Milano. Ronaldo a ales să se opereze la Paris, la clinica în care s-a operat şi în urmă cu opt ani. Cel mai probabil, fostul cîştigător al “Balonului de Aur” va sta în afara gazonului nouă luni.

Jucătorii lui Tottenham mai au de slăbit în total 50 de kilograme

Noul preparator fizic al lui Tottenham, Marcos Alvarez, a declarat că jucătorii formaţiei de pe White Hart Lane mai trebuie să slăbească în total 50 de kilograme pentru a ajunge la greutate optimă, informează „Daily Mirror”. “Am făcut foarte multe fotografii cînd am văzut pentru prima dată cum arată meniul pregătit pentru jucătorii de la Totenham. Erau o gramadă de sosuri, foarte multe prăjituri, brioşe cu ciocolată, dulciuri peste dulciuri. Aşa că am încercat să aducem lucrurile pe calea cea dreaptă”, a declarat Marcos Alvarez. “Am realizat din primul moment în care am venit aici faptul că jucătorii au kilograme în plus. Făcînd o comparaţie simpă cu jucătorii de la Sevilla, am văzut că raportat la înălţime, jucătorii de la Tottenham au în total un surplus de 100 de kilograme. Acum au pierdut cam 40-50 de kilograme în total. Partea cea mai grea vine acum, cînd trebuie să scăpăm de restul, dar oricum am transformat o bună parte din grăsime în muşchi”, a mai spus noul preparator fizic al lui Tottenham. Conform declaraţiilor lui Alvarez, jucătorii au început să simtă avantajele unei alimentaţii sănătoase, chiar dacă la început se plngeau de regimul impus de Juande Ramos. De la venirea lui la cîrma echipei în locul olandezului Martin Jol, Juande Ramos le-a interzis jucătorilor să mai consume băuturi acidulate, alcool, şi orice altfel de mîncăruri incompatibile cu alimentaţia unui sportiv.

Dimensiuni standard pentru terenurile de fotbal pe care se joacă meciuri internaţionale

Comitetul care decide regulile jocului de fotbal, International Football Association Board (IFAB), va lua în considerare la întîlnirea de luna viitoare din Scoţia propunerea ca terenurile pe care se vor juca meciuri internaţionale să fie de dimensiuni standard. IFAB a primit o propunere din partea Federaţiei Galeze de Fotbal, care vrea ca toate partidele internaţionale să se dispute pe terenuri cu dimensiunea de 105x68 de metri. Federaţia galeză va susţine că diversele dimensiuni ale terenurilor de fotbal reprezintă un dezavantaj pentru echipele vizitatoare. “Actualul regulament prevede că ţara gazdă poate folosi diverse dimensiuni ale terenului şi poate profita de acest lucru. Prin standardizarea dimensiunii pentru meciurile internaţionale, totul va fi în adevăratul spirit fair-play”, se arată în propunere. În prezent, terenurile trebuie să fie la lungime între 100 şi 110 m, iar ca lăţime între 64 şi 75 m. IFAB va lua în discuţie şi introducerea unei tehnologii pentru a stabili dacă balonul a trecut de linia porţii, iar FIFA va cere acordul pentru a folosi doi arbitri special pentru verificarea validităţii golurilor. Reprezentanţii forului care decide regulile jocului de fotbal au anunţat că vor ca regulamentele să fie mai precise şi mai uşor de înţeles. Regulile de bază ale fotbalului au fost realizate pentru prima dată în 1863, iar cele mai noi modificări au intervenit în 1990 şi 1996. IFAB este format din patru membri reprezentanţi ai FIFA alături de cîte un oficial din partea Federaţiilor de fotbal din Anglia, Ţara Galilor, Scoţia şi Irlanda de Nord. Pentru a fi adoptată, fiecare propunere trebuie acceptată de cel puţin şase din cei opt membri.

Raul şi Casillas, pe viaţă la Real Madrid

Atacantul Raul Gonzalez şi portarul Iker Casillas vor juca la Real Madrid pînă la finalul carierelor, oficialii madrileni anunţînd deja prelungirea contractelor celor doi. Raul, în vîrstă de 30 de ani, avea contract cu Real Madrid pînă în iunie 2010, iar portarul Casillas (26 de ani), pînă în 2011. Presa iberică anunţă că acordul lui Raul se va prelungi automat cîte un sezon după anul 2011, iar în cazul lui Casillas acest lucru devine valabil după sezonul 2016-2017.

Tim Wiese a apărat trei lovituri de pedeapsă pentru Werder Bremen în decurs de patru zile

Portarul lui Werder Bremen, Tim Wiese, a apărat miercuri seară două penalty-uri în partida Werder Bremen – Sporting Braga 3-0, din prima manşă a 16-imilor Cupei UEFA, după ce mai salvase o lovitură de la 11 metri şi duminică, în derby-ul cu Bayern Munchen din Bundesliga! Mai întîi, portarul german a apărat un penalty executat de Roland Linz în minutul 10, apoi Wiese a recidivat în minutul 39, cînd a parat lovitura de pedeapsă executată de Jorginho. Gola-keeper-ul german reuşise să apere o lovitură de la 11 metri şi duminică, în meciul din campionat cu Bayern Munchen terminat 1-1, penalty executat de Luca Toni.

Americanii se gîndesc să vîndă FC Liverpool

Compania Dubai Investment Group din Emiratele Arabe Unite este foarte aproape de a ajunge la un acord cu Tom Hicks şi George Gillett, patronii americani ai lui FC Liverpool, pentru preluarea grupării “cormoranilor”. Tranzacţia se va face pentru suma de 460 milioane de lire sterline, adică peste 620 milioane de euro, finalizarea discuţiilor urmînd să aiba loc la mijlocul lunii martie. Suporterii lui FC Liverpool susţin schimbarea patronatului, fiind nemulţumiţi de aportul celor doi americani la gruparea de pe “Anfield Road”. Omul care conduce compania arabă este influentul şeic Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prim-ministru şi vicepreşedinte al Emiratelor Arabe Unite.