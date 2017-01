LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa, din nou campioană naţională la junioare I la tenis de masă

Echipa de tenis de masă de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa, formată din Cristina Hîrîci, Anamaria Sebe şi Ioana Bogdan, a obţinut duminică, la Bistriţa, un nou titlu de campioană naţională în întrecerea junioarelor I. Constănţencele au avut o evoluţie excelentă, cele trei sportive antrenate de Liliana Sebe învingînd cu 4-2 pe CSS-LPS Slatina I, cu 4-0 pe CSS-LPS Slatina II şi cu 4-1 pe Pristavu Cîmpulung, CSM-LPS Bistriţa I şi CSM Armătura Zalău. “Mă bucur că am reuşit să luăm acest titlu. Este important pentru că am abordat competiţia din acest an cu o echipă nouă, care a făcut faţă cu brio mult mai experimentatelor formaţii din Bistriţa şi Slatina”, a declarat antrenoarea Liliana Sebe, care va rămîne la Bistriţa pentru încă două zile împreună cu Cristina Hîrîci şi Anamaria Sebe, timp în care se vor pregăti pentru Open-ul Ungariei. Competiţia rezervată cadetelor va avea loc perioada 11-13 februarie, la Kecskemet.

CS Volei 2004 Tomis, fără replică în faţa vicecampioanei

Formaţia CS Volei 2004 Tomis Constanţa a pierdut, sîmbătă, la Bucureşti, cu 0-3 (9-25, 21-25, 15-25) întîlnirea cu vicecampioana României, Dinamo, într-un meci contînd pentru etapa a 17-a a Diviziei A1 la volei feminin. Evoluînd pe teren propriu, dinamovistele au dominat autoritar partida, elevele lui Aleksandar Boskovic reuşind să pună probleme doar în cel de-al doilea parţial, cînd au ţinut pasul cu adversarele pînă spre final. După ce s-au îndepărtat tot mai mult de obiectivul din campionat fixat la începutul sezonului (locurile 1-4), ajungînd pe poziţia a noua în clasament, Tomisul îşi îndreaptă acum atenţia spre Cupa României, acolo unde speră să ajungă pînă în finală. De altfel, constănţencele speră să facă un pas important în vederea realizării acestui obiectiv chiar miercuri, cînd sînt programate partidele din manşa tur a sferturilor de finală. Tomisul va juca în deplasare, la Tg Mureş, unde va întîlni formaţia locală CSU Gaz. Celelalte rezultate din etapa a 17-a: CSU Tg. Mureş - Penicilina Iaşi 3-1; U. Cluj - Rapid Bucureşti 1-3; CSM Lugoj - Dacia Mioveni 1-3; Ştiinţa Bacău - IOR Bucureşti 3-0; Unic Piatra Neamţ - CSU Metal Galaţi 2-3.

Un an de la dispariţia lui Constantin Ofiţerescu

Sîmbătă, familia, apropiaţii, dar şi iubitorii luptelor greco-romane au comemorat un an de la decesul antrenorului emerit Constantin Ofiţerescu. Născut la Lugoj, pe 14 iulie 1936, Ofiţerescu a pregătit, timp de 42 de ani, generaţii de sportivi care aveau să devină campioni olimpici, mondiali sau europeni. Din 1970 şi pînă în 2004 a activat doar la Clubul Sportiv Farul, fiind, din 1977, antrenor emerit. În anii 1977 şi 2000 a obţinut titlul de Maestru al Sportului şi Ordinul “Meritul Sportiv” clasa a 3-a. De-a lungul impresionantei sale cariere a cîştigat, prin sportivii pe care i-a antrenat, peste 300 de titluri şi medalii naţionale. Cei mai importanţi sportivi pe care i-a descoperit şi pregătit, obţinînd rezultate remarcabile, au fost: Ion Draica (campion olimpic în 1984, locul 4 la JO din 1980, campion mondial în 1978, vicecampion mondial în 1982, medaliat cu bronz la CM în 1981, campion european în 1977, 1978, 1979, vicecampion european în 1983), Constantin Alexandru (vicecampion olimpic în 1980, campion european în 1974, 1975, 1977, 1978, 1979) şi Ştefan Negrişan (locul 4 la JO din 1984, campion mondial în 1985, medaliat cu bronz la CM din 1982, vicecampion european în 1982, 1984, 1985).

Atletele Adelina Gavrilă şi Anca Heltne, cîştigătoare la Balcaniada de la Atena

Cele două sportive constănţene, Adelina Gavrilă (CS Farul - Steaua Bucureşti) şi Anca Heltne (CS Farul) şi-au continuat evoluţia excelentă din acest an şi în cadrul Balcaniadei de atletism indoor, desfăşurată în acest sfîrşit de săptămînă la Atena. Atît Gavrilă, cît şi Heltne s-au impus, sîmbătă, în cadrul probelor de triplusalt, respectiv aruncarea greutăţii, după ce prima a sărit 14,70 m, iar Heltne a aruncat sferoidul la 18,40 m. De altfel, echipa feminină a României, din care nu a lipsit nici Ionela Tîrlea (locul II la 400 m), s-a clasat sîmbătă pe prima poziţie, unul dintre ultimele criterii de calificare la Mondialul de la Valencia din martie. “Tricolorele” s-au mai impus la 3000 m, prin Daniela Donisă, la 800 m, prin Mihaela Neacşu şi la 1500 m, unde Elena Lagăr Antoci a obţinut baremul de calificare la CM indoor după o lungă perioadă de timp în care nu a mai activat. România a acumulat 96 de puncte, fiind urmată în clasamentul general de Grecia (92 p), Serbia (72 p), Turcia (58 p). Alte şase titluri au fost obţinute la masculin de Dănuţ Simion (săritura în lungime - 7,83 m), Marius Ionescu (3000 m - 8:17,80), Ionuţ Pungă (60 metri garduri - 7,87), Florin Suciu (60 m - 6,79), Ionuţ Zaizan (800 m - 1:50,33), Cristian Vorovenci (1.500 m - 3:47,61).

Farul Tuzla, prima finalistă a Campionatului Judeţean de fotbal în sală

Deşi trebuia să se încheie duminică, datorită plecării în cantonament a echipei CS Eforie Campionatul Judeţean de fotbal în sală programează finalele abia la sfîrşitul acestei săptămîni! Prima formaţie calificată în finală este Farul Tuzla, care a dispus cu 4-3 de Luceafărul Amzacea în prima semifinală a turneului locurilor 1-4. Semifinala dintre CS Eforie şi Sparta Techirghiol 2 va avea loc sîmbătă 16 februarie, de la ora 15.00. Iată rezultatele înregistrate în meciurile de clasament: Unirea Topraisar - Raiffeisen Bank 3-0 (neprezentare; meci pentru locurile 13-14); Perla Murfatlar - Viitorul Mereni 13-5; GSIB - Prima 02 Agigea 10-5 (semifinale turneul locurilor 9-12); Agigea - Mereni 3-0 (neprezentare; meci pentru locurile 11-12); GSIB - Murfatlar 15-12 (meci pentru locurile 9-10); Sparta Techirghiol 1 - Dinamo 3-0 (neprezentare); Valpres Techirghiol - CSCT 8-7 (semifinale pentru turneul 5-8); Valpres - Techirghiol 1 3-0 (neprezentare; meci pentru locurile 5-6). În meciul pentru locurile 7-8, Dinamo - CSCT, am consemnat o dublă neprezentare!

România, învinsă de Georgia în CEN la rugby

Naţionala de rugby a României a cedat fără drept de apel, sîmbătă, în disputa cu Georgia, din cadrul Cupei Europene a Naţiunilor. “Stejarii” nu au rezistat frigului de la Tbilisi şi nici forţei naţionalei gruzine, cedînd cu 7-22 (7-10). Punctele României au fost reuşite de Marius Tincu (eseu) şi Florin Vlaicu (transformare), în timp ce pentru gazde au punctat Gorgodze (eseu transformat), Barkalaia (o transformare şi patru lovituri de pedeapsă) şi Malaghuradze (un dropgoal). Prin această victorie, gruzinii şi-au consolidat statutul de lideri, intrînd şi în posesia Trofeului “Antim Ivireanu”, care se decernează la întîlnirile dintre cele două formaţii. România este la a doua înfrîngere consecutivă în faţa georgienilor, după ce aceştia au cîştigat şi anul trecut la Bucureşti, cu 20-17. În naţionala Georgiei au evoluat şi trei jucători de la RCJ Farul, Natriashvili, Uchava şi Samkharadze, în timp ce Carpo nu a fost nici măcar rezervă pentru România. Următorul meci al “stejarilor” va fi pe 23 februarie, la Madrid, împotriva Spaniei.

Cătălin Moroşanu va participa în gala K1 de la Amsterdam !

Românul Cătălin Moroşanu l-a învins la puncte, sîmbătă noapte, pe turcul Erhan Deniz, în cadrul galei K1 de la Budapesta şi s-a calificat la competiţia de la Amstedam, aceasta fiind ultima treaptă înaintea finalei din Japonia. Moroşanu şi-a dominat adversarul în prima şi în a treia rundă, în timp ce turcul a avut o revenire în repriza a doua şi a punctat de mai multe ori. La capătul celor trei runde, arbitrii au considerat că meciul este egal şi are nevoie de o repriză suplimentară pentru a se stabili cîştigătorul. Sleiţi de puteri, ambii luptători au făcut eforturi pentru a se ţine pe picioare, dar românul a dat drumul mai mult la braţe, iar în cele din urmă a fost declarat învingător în unanimitate. După meci, vizibil afectat de efortul depus, Moroşanu a vorbit despre victoria sa: \"Nu am o tehnică foarte bună, am vrut să-l bat rău, am obosit, dar nu am putut renunţa. Eu voi lupta pînă voi muri şi dacă va fi să mor în ring atunci e bine. Loviturile turcului nu m-au durut, eu am jucat rugby şi picioarele mele sînt puternice. Vreau ca pumnii mei să devină şi mai puternici şi cînd mă voi întoarce în România voi mînca doi porci\". Cătălin Moroşanu s-a calificat astfel pentru Gala K1 de la Amsterdam, programată pe 26 aprilie, ultima competiţie înaintea finalei din Japonia.