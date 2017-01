Au venit namibienii la RCJ Farul

Clasată pe locul al treilea la finalul sezonului regulat al Diviziei Naţionale de rugby, formaţia RCJ Farul Constanţa a devenit prima echipă din rugbyul românesc care va avea în componenţă doi jucători namibieni. Duminică au sosit la Bucureşti internaţionalii Eugene Jantjies (21 de ani) şi Ryan Witbooi (22 de ani), care au evoluat anul trecut la Cupa Mondială pentru ţara lor, cei doi fiind preluaţi de la Aeroportul “Henry Coandă” de directorul executiv al grupării de pe litoral, Aurelian Arghir. “Cei doi s-au arătat foarte bucuroşi că au ocazia să joace în România. Sînt foarte obosiţi pentru că deplasarea pe traseul Namibia - Africa de Sud - Elveţia - România a durat aproape 24 de ore”, a spus oficialul constănţean. Africanii au ajuns duminică seară la Constanţa, iar în cursul acestei dimineţi vor face un prim antrenament pe stadionul “Farul”.

Federaţia Română de Oină s-a mutat la Constanţa

Începînd din acest an, sportul naţional românesc, oina, şi-a mutat capitala la Constanţa. După ce anul trecut a beneficiat de un sprijin consistent din partea Consiliului Judeţean Constanţa şi a Direcţiei Judeţene pentru Sport Constanţa, Federaţia Română de Oină a decis să-şi stabilească sediul în oraşul de la ţărmul mării. Mai mult, un constănţean, Nicolae Dobre, a fost ales în fruntea acestui for în urma efortului său remarcabil de a promova oina. “Ţin să mulţumesc în mod deosebit Primăriei Constanţa şi Consiliului Judeţean Constanţa, care, deşi sînt două structuri de nivel local, au reuşit să susţină o structură de nivel naţional, Federaţia Română de Oină. Eu sper ca la nivel judeţean să luăm o amploare aşa cum ne dorim şi să putem spune cu mîndrie că oina este sportul tradiţional al românilor”, a declarat Nicolae Dobre. În acest an sînt programate trei mari competiţii la nivel de seniori pe plan naţional, Cupa României, Cupa Satelor şi Cupa Federaţiei Naţionale, în timp ce pe plan local se vor disputa Cupa Consiliului Judeţean şi Cupa Academicus.

România - Muntenegru, în barajul pentru CM de handbal masculin din 2009

Echipa naţională de handbal masculin a României va întîlni Muntenegru în barajul pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2009, din Croaţia. “Tricolorii” vor juca primul meci în deplasare, pe 7 sau 8 iunie, returul fiind programat pe teren propriu, pe 14 sau 15 iunie. “Putem să jucăm de la egal la egal cu Muntenegru. Spania, Slovenia sau Ungaria erau nişte forţe cu care am fi avut mult de furcă. Sînt hotărîţi să dăm totul pe teren, sîntem optimişti, încrezători în forţele şi sperăm să ne calificăm. Am avut de multe ori şansă în momentele importante şi sper ca acest lucru să se întîmple şi în dubla cu Muntenegru. Nu ne este teamă de adversar, chiar dacă vine de la turneul final al Campionatului European şi cu siguranţă va dori să rămînă în elită, dar şi dorinţa noastră de a merge la un turneu final al Campionatului Mondial este extraordinar de mare şi sper să fie decisivă. Contează mult că vom juca returul pe teren propriu, chiar dacă în primul joc vom avea viaţă grea, pentru că atmosfera va fi incendiară“, a declarat antrenorul Aihan Omer, care nu va lua informaţii de la cei doi jucători muntenegreni de la HCM, Aleksander Adzic şi Miodrag Kazic: “Este normal să fie spioni pentru ţara lor, nu pentru noi. Şi jucătorii români din străinătate ne oferă informaţii despre adversari”. Celelalte meciuri din baraj sînt: Slovenia - Slovacia; Spania - Grecia; Norvegia - Ucraina; Belarus - Rusia; Cehia - Serbia; Polonia - Elveţia; Ungaria - Bosnia & Herţegovina; Macedonia - Islanda. La CM 2009 sînt calificate direct Croaţia (ţara gazdă), Germania, Danemarca, Franţa şi Suedia, primele cinci clasate la Campionatul European din acest an.

Adversar accesibil pentru naţionala României de handbal feminin

Naţionala României de handbal feminin a avut noroc la tragerea la sorţi pentru barajul de calificare la turneul final al Campionatului European din 2008, care va avea loc în decembrie, în Macedonia. Efectuată sîmbătă, la Lillehammer (Norvegia), tragerea la sorţi a adus în calea “tricolorelor” naţionala Islandei. La ultima confruntare directă, disputată la Rm. Vîlcea, în cadrul grupei de calificare pentru play-off-ul CM 2007, România a surclasat reprezentativa nordică, scor 39-28. “L-aş mînia pe Dumnezeu dacă aş spune că nu-mi convine adversarul. Se putea să picăm mai rău, cu Muntenegru, de pildă, dar şi mai bine. Evident, avem prima şansă”, a declarat antrenorul Gheorghe Tadici. Manşa-tur va avea loc în Islanda, pe 31 mai sau 1 iunie, returul fiind programat pe 7 sau 8 iunie. Celelalte meciuri din baraj: Slovacia - Ucraina; Italia - Austria; Belarus - Slovenia; Spania - Lituania; Suedia - Cehia; Polonia - Portugalia; Turcia - Danemarca; Muntenegru - Croaţia; Olanda - Serbia.

Lidia Şimon, a şasea la maratonul de la Osaka

Cîştigătoarea maratonului feminin de la Osaka în 1998, 1999 şi 2000, atleta română Lidia Şimon a trecut a şasea linia de sosire, cu timpul de 2 ore 27 de minute şi 17 secunde, în cursa desfăşurată ieri, în Japonia, în timp ce Constantina Tomescu a ocupat locul 9 (2h28min.17sec.). Maratonul a fost cîştigat de atleta britanică Mara Yamauchi, cu un timp de 2h25min.10sec., urmată de japoneza Tomo Morimoto (2h:25min.34sec) şi de Julia Mumbi (Kenya, 2h26min.00sec.).

Turneul de polo de la Oradea va trimite patru echipe la JO

Federaţia Internaţională de Nataţie (FINA) a anunţat că a suplimentat cu un loc calificările la Jocurile Olimpice de la Beijing din cadrul turneului de polo de la Oradea, ca urmare a faptului că în China nu va fi prezentă campioana Africii, care era calificată direct la JO. Aşadar, în loc de trei echipe se vor califica patru, iar România are o şansă în plus de calificare la Beijing. Conform regulamentului, doar primele trei clasate la turneul preolimpic de la Oradea (2-9 martie), urmau să obţină biletele pentru JO. ”Este o şansă în plus pentru noi de care sper să profităm şi să ne calificăm fără probleme la Jocurile Olimpice”, a declarat secretarul general al FR Polo, Anatolie Grinţescu. La turneul de la Oradea vor participa 12 echipe, împărţite în două grupe - Grupa A: România, Rusia, Brazilia, Grecia, Kazakhstan şi Slovacia; Grupa B: Mexic, Germania, Iran, Italia, Canada şi Macedonia. Naţionala României, antrenată de Vlad Hagiu, va avea următorul program în Grupa A: cu Slovacia (2 martie), cu Rusia (3 martie), cu Brazilia (4 martie), cu Grecia (5 martie) şi cu Kazakhstan (6 martie). Pe 7 martie vor avea loc sferturile de finală, pe 8 martie semifinalele, iar pe 9 martie finalele turneului.