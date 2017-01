Echipele calificate la barajul pentru CM de handbal masculin din 2009

România, Ucraina, Grecia, Elveţia, Bosnia &i Herţegovina, Macedonia şi Serbia s-au calificat pentru barajul pentru Campionatul Mondial de handbal masculin din 2009. Alături de cele şapte echipe menţionate, în urne vor fi şi cele 11 echipe clasate pe poziţiile 4-14 la Campionatul European. Singurele echipe calificate direct la CM sînt Croaţia (ţara-gazdă) şi Germania (deţinătoarea titlului) şi primele trei clasate la Campionatul European ce se desfăşoară în aceste zile în Norvegia. Tragerea la sorţi a meciurilor de baraj va avea loc pe 27 ianuarie iar partidele se vor disputa pe 7-8 iunie (turul) şi 14-15 iunie (returul). Federaţia Română de Handbal a anunţat că manşa de pe teren propriu pe care o va juca naţionala noastră se va juca la Oradea. La turneul final al Campionatului Mondial din Croaţia vor mai obţine calificarea directă primele trei clasate la CE din Norvegia (cu excepţia Croaţiei şi Germaniei), primele trei clasate la Campionatul Pan American, Campionatul African şi Campionatul Asiei şi cîştigătoarea Campionatului Oceaniei.

Rusoaicele au cîştigat turneul preolimpic de calificare de la Halle

Reprezentativa feminină de volei a Rusiei a obţinut, duminică seară, calificarea pentru Jocurile Olimpice de la Beijing, după ce a învins Polonia, cu 3-2 (25-23, 25-22, 11-25, 22-25, 15-12) în finala turneului preolimpic de la Halle. În drumul spre Jocurile Olimpice de la Beijing, Rusia a învins România, cu 3-1, în Grupa B. Polonia şi Serbia mai au o şansă de a ajunge la Olimpiadă, urmînd să participe la turneul de calificare din luna mai, care va fi organizat în Japonia.

Play-off în NFL

SuperBowl XLII se va disputa între New England Patriots şi New York Giants, campioanele AFC şi respectiv NFC. Pe de o parte marea favorită a sezonului - New England Patriots, neînvinsă în acest sezon şi aflată la un pas de un parcurs perfect (ar fi a doua performanţă de acest gen, după cea realizată de Miami Dolphins în 1973), iar pe de altă parte este revelaţia play-off-ului - New York Giants, prima echipă din NFC care ajunge în SuperBowl fără a evolua pe teren propriu în play-off. În finala AFC gazdele şi-au valorificat avantajul terenului propriu, trecînd de Chargers, echipă care a rămas - iarăşi! - fără cel mai bun jucător, LaDainian Tomlinson (s-a accidentat în al doilea meci din play-off consecutiv!) după numai trei minute de joc! Astfel oaspeţii au fost o pradă uşoară pentru Patriots, echipa din New England ajungînd la a 18-a victorie consecutivă (din 18!) în acest sezon. În finala NFC, Giants a reuşit încă o dată să dea lovitura, impunîndu-se pe terenul unei echipe mai bine cotate, de această dată în prelungiri. Meciul a avut un final de infarct, cu gazdele egalînd la 20 în ultimul sfert şi cu şuteurul oaspeţilor, Tynes, ratînd 2 field goal din poziţii ideale în ultimele trei minute (ar fi asigurat victoria oaspeţilor fără prelungiri! Tynes s-a revanşat în prelungiri, cînd a înscris punctele victoriei de la o distanţă mult mai mare, 47 yarzi - adică aproape jumătatea terenului! Rezultatele din finalele conferinţelor - AFC: New England Patriots - San Diego Chargers 21-12; NFC: Green Bay Packers - New York Giants 20-23 (OT). SuperBowl XLII este programat peste două săptămîni.

Programul sferturilor de finală la Australian Open

Elveţianul Roger Federer, nr. 1 mondial, s-a calificat în sferturile de finală la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, dupa ce l-a învins pe cehul Tomas Berdych, cap de serie nr. 13, cu scorul de 6-4, 7-6 (9/7), 6-3. Americanul James Blake s-a calificat şi el în sferturi după victoria în faţa croatului Marin Cilic, cu scorul de 6-3, 6-4, 6-4. Nr. 3 mondial, sîrbul Novak Djokovic, a trecut de australianul Lleyton Hewitt, scor 7-5, 6-3, 6-3, iar spaniolul David Ferrer, cap de serie nr. 5, l-a învins pe compatriotul său Juan Carlos Ferrero, cap de serie nr. 22, cu scorul de 7-5, 3-6, 6-4, 6-1. Pe taboul principal al competiţiei de la Melbourne nu mai este prezent niciun australian în acest moment. Partidele din sferturi la masculin sînt următoarele: Roger Federer - James Blake; Novak Djokovic - David Ferrer; Jo-Wilfried Tsonga - Mihail Iujnâi; Jarkko Nieminen - Rafael Nadal. În turneul feminin, slovaca Daniela Hantuchova, cap de serie nr. 9, a învins-o pe rusoaica Maria Kirilenko, cap de serie nr. 27, cu scorul de 1-6, 6-4, 6-4. Americanca Venus Williams, cap de serie nr. 8, a trecut de poloneza Marta Domachowska, cu scorul de 6-4, 6-4, în timp ce o altă poloneză, Agnieszka Radwanska, favorita nr. 29, a învins-o pe rusoaica Nadia Petrova (nr. 14) în trei seturi, 1-6, 7-5, 6-0. Jucătoarea sîrbă Ana Ivanovici, cap de serie nr. 4, a acces în sferturi după ce a trecut de daneza Caroline Wozniacki, cu scorul de 6-1, 7-6 (7/2). În competiţia feminină vor avea loc următoarele partide în sferturi: Justine Henin - Maria Şarapova; Jelena Jankovic - Serena Williams; Venus Williams - Ana Ivanovic; Daniela Hantuchova - Agnieszka Radwanska.

Pat Cash afirmă că fanatismul poate pune în pericol Australian Open

Australianul Pat Cash a declarat luni că incidentele violente apărute în ultimul timp în tenis, dar mai ales la ediţia din 2008 a Australian Open, strică imaginea turneului şi îl pun în pericol, avînd în vedere interesul Chinei de a găzdui o asemenea competiţie. Am fost îngrozit când am văzut bătăile dintre sîrbi şi croaţi la ediţia din 2007 a Australian Open. Apoi au venit scenele în care forţele de ordine au folosit spray cu piper pentru a-i linişti pe fanaticii greci. Cea mai mare problemă a fost la meciul Hewitt - Baghdatis, cînd la adresa cipriotului s-a folosit un limbaj abuziv. Tenisul nu are nevoie de asemenea imgaini care să facă înconjurul lumii. Orice slăbiciune din partea Federaţiei Australiene de Tenis în faţa unor evenimente de acest fel poate fi fatală”, a explicat Cash. Ideea mutării turneului australian în China este relativ nouă, avînd în vedere că în urmă cu un an nici nu se vorbea despre asta. Contractul pentru organizare turneului de la Melbourne expiră în 2016. Australian Open este primul turneu de Grand Slam al anului, iar prima ediţie a competiţiei a avut loc în 1905. Tenismenul care a cîştigat de cele mai multe ori turneul a fost australianul Roy Emerson, care şi-a adjudecat trofeul de şase ori (1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967).

Bhupathi dezvăluie că a fost sunat înaintea unui meci de Cupa Davis pentru a truca o partidă

Tenismenul indian Mahesh Bhupathi a declarat luni că, înaintea unui meci de Cupa Davis disputat în urmă cu aproximativ zece ani, a primit un telefon de la o persoană care i-a cerut să trucheze o partidă. “Nu am fost contactat niciodată în circuitul ATP, dar în urmă cu 10-12 ani, am fost sunat de cineva înaintea unui meci de Cupa Davis. M-a speriat foarte tare şi, ulterior, mi-am schimbat numărul. De atunci nu m-a mai sunat nimeni”, a explicat Mahesh Bhupathi, nr. 21 mondial în clasamentul ATP de dublu. Indianul Mahesh Bhupathi a cîştigat la dublu patru turnee de Grand Slam: Roland Garros (1999, 2001), Wimbledon (1999) şi US Open (2002). Tenismenul şi-a acontat şase titluri şi la dublu mixt: Roland Garros (1997), US Open (1999, 2005),Wimbledon (2002, 2005) şi Australian Open (2006). Problema partidelor aranjate în tenis şi a pariurilor online a pornit odată cu meciul din cadrul turneului de la Sopot dintre Nikolai Davidenko şi Martin Vassalo, în care s-a impus argentinianul după ce rusul a abandonat în setul al treilea. În timpul acelei partide, o agenţie de pariuri online din Marea Britanie a blocat jocul, deoarece se mizaseră sume foarte mari pe victoria lui Vassalo. Ulterior, Davidenko a fost amendat de ATP cu suma de 2.000 de dolari, după ce în partida cu Mario Ciclic din cadrul Open-ului de la Sankt Petersburg s-a spus că nu şi-a apărat corect şansele. După aceste două incidente, mai mulţi tenismeni au dezvăluit că li s-a oferit bani pentru a pierde meciuri. Prima pedeapsă în cazul pariurilor pe meciuri de tenis s-a dictat în luna noiembrie a anului trecut, tenismenul italian Alessio Di Mauro, nr. 124 mondial, fiind suspendat nouă luni de ATP şi amendat cu 60.000 de dolari.

Ghana a cîştigat meciul de deschidere la Cupa Africii

Reprezentativa de fotbal a Ghanei a cîştigat cu 2-1 (Asamoah 55-pen., Sulley Muntari 89 / Kalabane 65) meciul de deschidere cu Guineea, desfăşurat duminică seară, la Accra, în Grupa A a Cupei Africii pe Naţiuni. Selecţionerul Ghanei, Claude Le Roy, a criticat starea suprafeţei de joc, despre care a spus că este cea mai proastă pe care a văzut-o în toată cariera sa, şi că terenul a îngreunat munca elevilor săi, care preferă un joc tehnic. Ieri, în cealaltă întîlnire din Grupa A: Maroc - Namibia 5-1 (Alloudi 1, 5, 28, Sektioui 40, Zerka 74 / Brendell 23); Aseară s-au disputat două meciuri în Grupa B: Nigeria - Coasta de Fildeş şi Mali - Benin. Astăzi sînt programate partidele din Grupa C: Egipt - Camerun şi Sudan - Zambia. Miercuri vor avea loc şi primele jocuri în Grupa D: Tunisia - Senegal şi Africa de Sud - Angola.

FIFA şi UEFA vor plăti 252 milioane de dolari către echipele ce au jucători la mondiale sau europene

Federaţia Internaţională de Fotbal şi UEFA au decis luni să plătească suma de 252 de milioane de dolari în următorii şase ani drept compensaţii către cluburile ai căror jucători participă la campionate mondiale sau europene. Înţelegerea implică plata a 110 milioane de dolari din partea FIFA şi a aproximativ 142 de milioane din partea UEFA, informaţie confirmată de către directorul de relaţii internaţionale al FC Barcelona, Raul Sanilehi, cu ocazia unei întîlniri care a avut loc la sediul din Nyon al forului european. FIFA va contribui cu 40 de milioane de dolari pentru cluburile ai căror jucători vor participa la CM 2010, iar suma pentru ediţia din 2014 va creşte la 70 de milioane de dolari. UEFA va plăti 63 de milioane de dolari pentru turneul final al Campionatului European din vara acestui an. Suma plătită pentru CE din 2012 va fi de aproximativ 79 de milioane de dolari, dar va depinde de venitul turneului care va avea loc în Polonia şi Ucraina. Sumele oferite de cele două foruri vor fi folosite parţial pentru a oferi asigurări pentru fotbaliştii care suferă accidentări în timpul unui meci al echipei naţionale la o competiţie internaţională. Oficialul formaţiei catalane a afirmat că s-au făcut unele concesii în favoarea cluburilor, printre care şi hotărîrea ca meciurile internaţionale să se desfăşoare sîmbătă şi marţi, în loc de sîmbătă şi miercuri, pentru ca jucătorii să aibă o zi în plus de refacere pentru următorul meci din campionat. Cluburile vor fi obligate să îi permită unui jucător să evolueze într-un meci amical o singură dată pe an în cazul în care partida va avea loc pe un alt continent, în timp ce în grupele preliminare ale CE vor participa cte şase echipe, pentru a reduce numărul de partide internaţionale din calendar. În schimb, cei 18 membri ai grupului G14 au decis ca organizaţia să se desfiinţeze urmnd să fie creată o nouă asociaţie independentă a cluburilor europene, din care vor face parte mai mult de 100 de membri din 53 de asociaţii naţionale.