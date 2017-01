Eliza Samara, argint şi bronz la Openul Sloveniei

Sîmbătă, la Velenje s-a încheiat primul Open al seniorilor din acest an, ITTF Slovenian Open 2008, competiţie de la care delegaţia “tricoloră” se întoarce cu trei medalii. La două dintre ele a contribuit şi Eliza Samara, care a obţinut o medalie de argint la simplu în cadrul competiţiei Under 21 şi bronz la dublu, alături de Daniela Dodean. După ce a fost eliminată încă din primul tur la simplu senioare, sportiva antrenată de Viorel Filimon a avut un parcurs excelent în cadrul întrecerii sportivilor sub 21 de ani. Saamara a trecut pe rînd de ucrainianca Pesotska Margaryta (4-2, în turul 3), uguroaica Pergel Szandra (4-1, în sferturi) şi a eliminat-o în semifinală pe Galia Dvorak (Spania), cu 4-0. În finală, Samara a avut-o ca adversară pe coechipiera ei de la dublu, Daniela Dodean, sportivă calificată la Jocurile Olimpice de la Beijing. Dodean s-a impus cu 4-3, la capătul unui joc extrem de disputat. La dublu, cuplul Dodean - Samara a obţinut medalia de bronz, cedînd în semifinale, cu 2-4, în disputa cu perechea Li Jie Olanda - Irina Kotikhina (Germania). La dublu masculin, cel de-al doilea sportiv constănţean prezent la Velenje, Andrei Filimon, a ocupat, împreună cu Adrian Crişan, poziţia a cincea, după ce au pierdut în sferturi, scor 2-4, duelul cu ruşii Dmitri Mazunov - Alexei Smirnov. Andrei Filimon a avut un parcurs bun şi la simplu, ratînd calificarea în optimi în urma înfrîngerii cu 0-4 din întîlnirea cu Leung Chu-Yan (Hong Kong).

România va lupta cu Ungaria pentru calificarea la JO de la Beijing

Naţionala de handbal feminin a României se va lupta cu puternica reprezentativă a Ungariei pentru un loc la Jocurile Olimpice de la Beijing. Iniţial, în grupa “tricolorelor” din turneul preolimpic fusese repartizată Angola, dar aceasta a cîştigat Cupa Africii la handbal feminin, obţinînd astfel calificarea directă. Drept urmare, România, care va găzdui în perioada 28-30 martie turneul preolimpic la Bucureşti, face parte din Grupa B, alături de Ungaria, Polonia şi vicecampioana Asiei, echipă ce va fi desemnată la sfîrşitul lunii ianuarie. Preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Cristian Gaţu, a declarat că nu contează faptul că Ungaria i-a luat locul Angolei, pentru că elevele lui Tadici trebuie să bată tot şi să joace la JO.

Tragerea la sorţi a sferturilor Cupei României la fotbal

Luni, 21 ianuarie, de la 13.30, este progaramtă tragerea la sorţi a partidelor din sferturilor de finală ale Cupei României Timişoreana la fotbal. Echipele calificate în această fază a competiţiei sînt CFR Cluj, Rapid, Dinamo, Unirea Urziceni, Gloria Buzău, FC Braşov, Dacia Mioveni şi Pandurii Tg. Jiu. Vor fi alcătuite trei urne: A, B şi C. În prima urnă sînt repartizaţi capii de serie CFR Cluj, Rapid şi Dinamo, în a doua vor fi introduse Unirea Urziceni, Gloria Buzău, Dacia Mioveni şi Pandurii, iar FC Braşov va fi în urna C. Prima echipă extrasă din A va fi întîlni pe FC Braşov. Se extrag rînd pe rînd şi celelalte două din prima urnă, care vor fi împerecheate cu grupările extrase din B. Ultimele formaţii rămase în urna B vor juca între ele.

Înfrîngere la scor pentru Selecţionata Bucureştiului în Challenge Cup la rugby

Aventura Selecţionatei Bucureştiului în Challenge Cup la rugby s-a încheiat sîmbătă, odată cu ultimul meci al competiţiei, în deplasare,la Worcester. Aşa cum era de aşteptat, englezii au forţat marcarea a cît mai multe puncte pentru a putea juca acasă în sferturile de finală şi pentru a răzbuna faptul că meciul de la Bucureşti (18-8) a fost singurul în care nu au luat punctul bonus. La final, Worcester a învins cu 46-0, atingîndu-şi astfel scopul. Pe un teren greu, o vreme rece şi umedă, românii nu au reuşit să înscrie, deşi au forţat în repriza a doua. În formaţia pregătită de antrenorul Marin Moţ a evoluat şi jucătorul echipei Rugby Club Judeţean Farul Constanţa, Daniel Carpo. Sezonul 2007-2008 al Challenge Cup s-a încheiat pentru Selecţionata Bucureştiului cu cel mai bun bilanţ din istoria participării în această competiţie: două victorii, 19-17 cu Montauban şi 21-20 cu Parma, plus un egal, 23-23 cu Parma. În total, 10 puncte pentru români, care au ocupat locul al treilea în clasamentul final al grupei.

Once Caldas anunţă transferul lui Dayro Moreno la Steaua

Gruparea Once Caldas a anunţat pe site-ul său oficial cedarea atacantului columbian Dayro Mauricio Moreno Galindo la FC Steaua, jucătorul urmînd să ajungă zilele următoare la Bucureşti pentru a semna contractul. “Golgheterul Dayro Moreno va merge la Steaua Bucureşti, în urma acordului dintre cele două cluburi. Caldas a cedat 80 la sută din drepturile federative ale jucătorului, păstrînd 20 la sută pentru viitoare eventuale negocieri pentru cumpărare definitivă”, a scris sursa citată. Preşedintele executiv al clubului columbian, Jairo Quintero Trujillo, a declarat că jucătorul va semna cu Steaua imediat ce va trece de vizita medicală, însă nu a dorit să facă publică suma de transfer. Un alt atacant columbian care va ajunge sub formă de împrumut la FC Steaua, cu opţiune de cumpărare este Jose Alcides Moreno Mora, de la Independiente. Cel de-al treilea atacant sud-american anunţat de conducerea Stelei este peruanul Andres Augusto Mendoza Azevedo, ultima oară la Metalurg Doneţk. Steaua negociază şi pentru achiziţionarea atacantului argentinian Osvaldo Miranda, de la Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

A murit fostul mare fotbalist Bazil Marian

Fostul jucător şi antrenor al echipei Rapid Bucureşti, Bazil Marian, a încetat sîmbătă din viaţă la vîrsta de 85 de ani. Bazil Marian a ajuns la Rapid în anul 1946, fiind transferat de la Carmen Bucureşti, echipă care s-a desfiinţat între timp, şi a îmbrăcat tricoul vişiniu pînă la finalul carierei, în 1954. Pentru Bazil Marian au urmat şase ani ca antrenor secund în Giuleşti, după care o frumoasă carieră de antrenor principal. În 1971, fostul jucător a revenit la Rapid, de această dată pe banca tehnică. La finalul sezonului, Cupa României revenea în vitrina clubului după o aşteptare de 30 de ani. Tot în acel sezon, Rapid reuşea o frumoasă aventură în Cupa UEFA, unde elimina două echipe de top ale Europei: Napoli şi Legia Varşovia. Bazil Marian a evoluat de 156 de ori şi a înscris 81 de goluri în prima divizie. A fost şi căpitan al echipei naţionale, al cărei tricou l-a îmbrăcat de 18 ori, reuşind să înscrie două goluri ca internaţional. Înmormîntarea va avea loc luni, la cimitirul “Andronache” din Bucureşti.