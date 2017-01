Simona Halep şi Alexandra Damaschin, eliminate în sferturi la Yucatan World Cup

Perechea alcătuită din constănţeanca Simona Halep şi Alexandra Damaschin a fost eliminată în sferturile de finală ale probei de dublu la Yucatan World Cup 2007, competiţie de tenis junioare ce se desfăşoară în această săptămînă la Merida (Mexic). Dublul român, cotat iniţial cu şansa a treia la cucerirea trofeului, a ratat prezenţa în semifinale după ce a fost învins, cu 4-6, 2-6, de perechea belgiano-franceză Tamaryn Hendler / Kristina Mladenovic (fav. nr. 5). În semifinalele probei de dublu este însă prezentă o sportivă din ţara noastră. Ioana Ivan şi bulgăroaica Tanya Raykova au dispus, în sferturi, de Laura Alicia Aguilar / Francesca Segarelli (Mexic / Rep. Dominicană), cu 6-0, 7-6. În turneul băieţilor, românul Robert Coman şi rusul Mihail Biriukov au fost eliminaţi în sferturile de finală ale probei de dublu de tandemul sloveno-american Borut Puk / Ryan Harrisson, scor 4-6, 4-6.

Echipele româneşti luptă pentru un loc în optimile Cupei Challenge la volei feminin

Sîmbătă şi duminică sînt programate partidele din prima manşă a turului al III-lea din Cupa Challenge la volei feminin, fază a competiţiei în care România este reprezentată de trei echipe: Dinamo Bucureşti, Ştiinţa Bacău şi Unic Piatra Neamţ. Formaţiile noastre vor juca după următorul program - sîmbătă, ora 16.00: Dinamo - Kanti Schaffhausen (Elveţia); ora 21.00: PlantinaLonga Lichtenvoorde (Olanda) - Unic; duminică, ora 17.30: VFM Franches-Montagnes (Elveţia) - Ştiinţa. Meciurile retur vor avea loc la sfîrşitul săptămînii viitoare.

România va juca în preliminariile CE under-21 de futsal

Echipa naţională de futsal a României a fost repartizată în grupa a II-a de calificare la Campionatul European pentru echipe sub 21 de ani, alături de Polonia, Ucraina şi Lituania. Calificările se vor desfăşura sub forma unor miniturnee în perioada 7-13 aprilie 2008, ţara gazdă pentru grupa României fiind Polonia. La turneul final se califică primele clasate în cele şapte grupe preliminare, alături de Rusia, în calitate de ţară organizatoare. Campionatul European de futsal sub 21 de ani va avea loc la Sankt Petersburg la o dată ce se va stabili ulterior, cel mai probabil fiind în perioada 6-14 decembrie 2008.

ICIM Arad - BC Moscova, în 16-imile FIBA Eurocup la baschet feminin

Echipa feminină de baschet BC ICIM Arad va întîlni gruparea rusă BC Moscova în 16-imile de finală ale FIBA Eurocup Women, iar partidele se vor desfăşura în luna ianuarie 2008, conform programului anunţat vineri de forul european. Formaţia arădeană a ocupat locul 4 în Grupa B preliminară, cu trei victorii şi tot atîtea înfrîngeri, iar BC Moscova s-a calificat după ce a ocupat locul 2 în Grupa I. Partida tur din 16-imile FIBA Eurocup Women se va disputa pe 10 ianuarie, la Arad, cu începere de la ora 20.30, în timp ce returul este programat pe 17 ianuarie, în Rusia.

Pompiliu Stoica va fi pregătit de Oleg Blohin

Formaţia lui Pompiliu Stoica, FC Moscova, l-a anunţat, ieri, în funcţia de antrenor pe fostul selecţioner al Ucrainei, Oleg Blohin. Acesta îl înlocuieşte pe Leonid Sluţki, care a fost demis la sfîrşitul sezonului, după ce echipa moscovită s-a clasat pe locul al treilea în campionatul Rusiei. În vîrstă de 55 de ani, Blohin şi-a dat demisia din funcţia de selecţioner al Ucrainei, după ce a ratat calificarea la Campionatul European din Austria şi Elveţia de anul viitor. Fostul „Balon de Aur” a calificat Ucraina în premieră la un turneu final şi a ajuns pînă în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din Germania, de anul trecut. La începutul anilor ‘90, tehnicianul ucrainean a mai pregătit pe Olympiakos Pireu.

Turneul preolimpic de polo de la Oradea ar putea oferi patru locuri pentru Beijing

Echipa naţională de polo a României va întîlni, cel mai probabil, reprezentativa Sloveniei în primul meci al turneului preolimpic de la Oradea, din luna martie, după ce formaţia statului Puerto Rico a anunţat că nu va participa la competiţie. România va evolua în grupa A, în primul meci cu Slovenia, apoi cu Rusia, Brazilia, Grecia şi Kazahstan. În grupa B vor juca Italia, Germania, Macedonia, Mexic, Iran şi Canada. La Jocurile Olimpice din 2008 se califică primele trei clasate în turneul de la Oradea, programat în perioada 2-9 martie 2008, însă nu ar fi exclus ca numărul de locuri să fie suplimentat cu încă unul. În presă a apărut o informaţie, neconfirmată oficial, potrivit căreia Africa de Sud nu ar mai dori să participe la Jocurile Olimpice, locul ei putînd fi pus la bătaie în turneul de la Oradea.

Nicoleta Grasu, atleta anului 2007

Sportiva Nicoleta Grasu a fost desemnată vineri drept cea mai bună atletă a anului 2007, la Gala anuală de decernare a premiilor organizată de Federaţia Română de Atletism. Ea a primit această distincţie ca urmare a rezultatelor obţinute de-a lungul anului în proba de aruncare a discului: locul 1 la reuniunea de la Padova, locul 3 în finala mondială IAAF de la Stuttgart, locul 4 la CM de atletism de la Osaka şi locul 7 în Cupa Europeană de iarnă. Ceilalţi sportivi nominalizaţi la titlul de atlet al anului au fost: Cristina Casandra (3.000 m obstacole), Bianca Perie (aruncarea ciocanului), Elena Lavric (800 m) şi Lidia Şimon (maraton). Federaţia a mai acordat şi alte distincţii, pentru cei mai buni seniori ai anului 2007. Aceştia sunt maratonista Lidia Şimon (locul 5 la CM de la Osaka), Claudia Ştef (locul 6 la Osaka în proba de 20 km marş), Cristina Casandra (locul 6 în finala de 3.000 de metri obstacole de la Osaka), Adelina Gavrilă (multiplă campioană de triplusalt) şi Monica Stoian (locul 13 la Cupa Mondială de aruncări pe timp de iarnă de la Yalta).