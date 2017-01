Ungaria - Autocar românesc răsturnat

Un autocar înmatriculat în România s-a răsturnat, ieri, pe o autostradă din Ungaria, în apropierea localităţii Szeged. Trei dintre pasageri au fost grav răniţi, iar zece au suferit răni uşoare. Accidentul s-a petrecut la ora 7.30, iar cauzele incidentului nu se cunosc. În autobuz se aflau 40 de persoane.

Grecia - Vas eşuat într-un port

Un vas cargo a eşuat la intrarea într-un port din insula grecească Nisyros din sud-estul Mării Egee. Vasul, care plecase din Haifa, a rămas blocat pe un banc de nisip la 15 metri de intrarea în port. Toţi cei nouă marinari care se aflau la bord - şapte ucraineni şi doi ruşi - sînt în afara oricărui pericol. Poliţia portuară a trimis un remorcher pentru a încerca deplasarea vasului cargo. Nava eşuată nu avea încărcătură.

India - Vinerea neagră

Cinci oameni au murit şi 20 au fost răniţi în India, după ce o clădire aflată în construcţie s-a prăbuşit într-o suburbie a oraşului Mumbai. Clădirea urma să servească drept refugiu temporar persoanelor fără adăpost. În momentul prăbuşirii, mai mulţi muncitori se aflau pe şantier. Locuitorii din zonă cred că firma de construcţii a folosit materiale de proastă calitate pentru a economisi bani. Ipoteza a fost confirmată de ancheta preliminară a poliţiştilor indieni. Aceştia au descoperit că lucrările au fost executate în grabă şi fără respectarea normelor de siguranţă în construcţii. Tot ieri, cel puţin 16 persoane, dintre care jumătate erau copii, au murit în urma unei coliziuni dintre un autobuz şcolar şi un tren de pasageri în nordul Indiei, în statul Pendjab. Şoferul autobuzului şcolar a încercat să forţeze trecerea la nivelul unei căi ferate, dar autovehiculul a fost lovit în plin de garnitura de tren. Accidentele rutiere sînt frecvente în India, unde se înregistrează zece procente din coliziunile mortale produse anual la nivel mondial.

ANP - Răniţi la înmormîntare

Cel puţin 20 de palestinieni, printre care şi copii, au fost răniţi, vineri, de explozia unei grenade, în timpul funeraliilor unui civil ucis cu o zi înainte, în timpul unui raid aerian israelian. Zeci de membri al-Fatah, mişcarea din care făcea parte victima, participau la funeraliile acesteia în cartierul Sheikh Raduane, în nordul oraşului Gaza, cînd o persoană a lansat o grenadă asupra mulţimii. Nasser Khalil al-Masaari şi alţi doi palestinieni au fost ucişi joi, în timpul unui raid aerian israelian care a vizat un taximetru. Conform unor surse palestiniene, una dintre victime făcea parte din mişcarea radicală Jihadul Islamic, aceasta fiind ţinta raidului.

Bulgaria - Condamnat în dosarul Petrol contra Hrană

Omul de afaceri Ludmil Dionissiev a fost condamnat la doi ani de libertate sub supraveghere, pentru că a dat mită în cadrul programului ONU Petrol contra hrană. Dionissiev a fost condamnat de un tribunal federal după ce a pledat vinovat pentru contrabandă, în luna august, cu cîteva săptămîni înainte de a fi judecat alături de Oscar Wyatt, om de afaceri din industria petrolieră din Texas. Procurorii au spus că Dionissiev, în vîrstă de 61 de ani, a fost consultant al petrolistului David Chalmers, şi el tot din Texas, şi a facilitat cumpărarea de petrol irakian de către companiile acestuia, Bayoil USA Inc şi Bayoil Supply and Trading Ltd. Într-o tranzacţie din ianuarie 2001, Dionissiev i-a spus politicianului rus Vladimir Jirinovski că Bayoil ar plăti un comision de peste 546.000 de dolari în numele lui pentru mai mult de 1.820.000 de barili de petrol. În timpul pronunţării sentinţei, Dionissiev a spus că a fost cea mai mare greşeală a vieţii sale. Programul Petrol contra Hrană, în valoare de 67 de miliarde de dolari, a început în 1996 şi s-a încheiat în 2003. Era destinat atenuării impactului pentru populaţie a sancţiunilor impuse regimului Saddam Hussein. Cei implicaţi în acest dosar ar fi plătit suprataxe secrete în schimbul petrolului, încălcînd sancţiunile ONU şi legea americană. Plăţile secrete nu au fost făcute prin contul bancar monitorizat al ONU din care se plăteau bunurile cumpărate pentru poporul irakian, ci printr-un acord secret cu Bagdadul, în afara programului. Chalmers şi cele două companii au pledat vinovat şi aşteaptă pronunţarea sentinţei. În noiembrie, Wyatt, cel mai important om de afaceri implicat în acest dosar, a fost condamnat pentru corupţie la un an şi o zi de închisoare.

Liban - Funeraliile generalului ucis într-un atentat

Ieri au avut loc funeraliile generalului François al-Hajj, ucis miercuri într-un atentat cu maşină-capcană. În semn de omagiu, toate instituţiile de învăţămînt, financiare şi fabricile au fost închise. Atentatul de miercuri este primul care vizează un înalt oficial militar, armata fiind considerată singura putere ce menţine integritatea ţării. Atacul nu a fost revendicat, iar ipotezele privind motivele asasinatului sînt multiple, în special pentru că Parlamentul de la Beirut încearcă de mai multe luni să decidă asupra succesorului fostului preşedinte Emile Lahoud.

SUA - Arestaţi pentru incendii

Cinci tineri au fost arestaţi şi sînt suspectaţi că au declanşat incendiul care a devastat, la sfîrşitul lunii noiembrie, mai multe cartiere din Malibu, California, unde locuiesc numeroase vedete. Incendiul, cel de-al doilea în decurs de cinci săptămîni la Malibu, s-a întins pe o suprafaţă de 2.000 de hectare, a distrus 53 de locuinţe, 27 de imobile secundare şi 14 vehicule, determinînd evacuarea a 10.000 de persoane din această regiune situată la 30 de kilometri vest de Los Angeles. Focul a generat pagube de peste 100 de milioane de dolari, iar şase pompieri au fost răniţi. Suspecţii, cu vîrste cuprinse între 18 şi 27 de ani, sînt inculpaţi pentru declanşarea prin imprudenţă a unui foc care a provocat răni grave şi distrugerea unor case locuite, riscînd să fie condamnaţi la patru ani de închisoare, dacă sînt găsiţi vinovaţi. Aceştia urmează să fie prezentaţi, luni, unui judecător.