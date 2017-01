Chivu se va căsători cu Adelina Elisei după EURO 2008

Căpitanul echipei naţionale de fotbal a României, Cristian Chivu, a hotărît să se însoare cu logodnica sa Adelina Elisei după terminarea Campionatului European de fotbal din 2008, informează site-ul oficial al fundaşului de la Inter. Sursa citată anunţă că Adelina şi Cristi s-au logodit sîmbăta trecută, la Milano, şi că atunci a avut loc şi cererea în căsătorie. “Adelina+Cristi=Chivu. Se iubesc, s-au logodit sîmbăta trecută (n. r. - 24 noiembrie) la Milano, el a cerut-o în căsătorie, ea a spus: Da. Au programat să se căsătorească în vara anului 2008, dupa ce se termină Campionatul European de Fotbal, dar n-au avut timp să stabilească şi alte detalii legate de ceremonie. S-au pierdut în discuţii despre cum ar arăta o mini-echipă de fotbal pe numele Chivu, cu cine ar trebui să semene copiii, etc., etc.”, se scrie în anunţul făcut pe site-ul www.cristichivu.ro.

Rapid va juca pe teren propriu cu spectatori

Comisia de Apel a FRF a decis ieri să anuleze suspendările dictate de Comisia de Disciplină împotriva formaţiilor bucureştene Rapid şi Dinamo, care ar fi trebuit să joace fără spectatori o etapă, respectiv două, dar a păstrat amenzile de 30.000 de lei pentru giuleşteni şi 50.000 de lei pentru dinamovişti. Decizia fusese luată în urma incidentelor provocate de fani la meciul dintre cele două echipe, încheiat cu scorul de 2-0 pentru giuleşteni. Dinamo ar putea fi suspendată totuşi în şedinta Comisiei de Disciplină de azi, cînd va fi judecat cazul Steaua - Dinamo. Fanii lui Dinamo au introdus în stadion torţe şi fumigene pe care le-au aruncat în teren şi care au cauzat întreruperea partidei pentru cîteva minute, în două rînduri, intrînd în conflict şi cu forţele de ordine.

Kaka i-a devansat în lupta pentru “Balonul de Aur” pe Cristiano Ronaldo şi Messi

Cotidianul “Mundo Deportivo” a scris, în ediţia de joi, că brazilianul Kaka (AC Milan) va obţine “Balonul de Aur”, pe locul secund fiind portughezul Cristiano Ronaldo (Manchester United), iar poziţia a treia Lionel Messi (FC Barcelona). Potrivit sursei citate, pe locul patru se află ivorianul Didier Drogba (Chelsea Londra), iar pe locul cinci italianul Andrea Pirlo (AC Milan). Primul spaniol în opţiunile juriului este Cesc Fabregas (Arsenal Londra), ocupantul poziţiei a opta. Între primii zece se află şi francezul Therry Henry (FC Barcelona), iar Robinho (Real Madrid) ocupă locul 9. În schimb, brazilianul Ronaldinho (FC Barcelona), “Balonul de Aur” în 2005, se află pe locul 12. Cîştigătorul “Balonului de Aur”, trofeu decernat în fiecare an de publicaţia “France Football”, a fost ales de un juriu format din 96 de jurnalişti din tot atîtea ţări. Pe lista celor 50 de nominalizaţi nu s-a aflat niciun român. Trofeul va fi decernat duminică.

Platini a cerut autorităţilor să se implice în eliminarea violenţei şi a rasismului din fotbal

Preşedintele UEFA, Michel Platini, a cerut joi o colaborare mai bună între guverne, forţele de ordine şi autorităţile sportive pentru a încerca să elimine violenţa şi rasismul din fotbalul european. “Sportul, în special fotbalul din multe ţări, este afectat grav de acest boli”, a declarat Michel Platini, referitor la numărul mare de incidente violente şi rasiste care au avut loc pe stadioanele din Europa. El a participat joi la o conferinţă comună a reprezentanţilor UEFA şi cei ai Uniunii Europene, care a avut loc la Bruxelles, şi a amintit şi de întîlnirea pe care a avut-o la începutul anului cu preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso. Platini a precizat că susţine înfiinţarea unei forţe de poliţie speciale a Uniunii Europene, dar şi elaborarea unor norme privind interzicerea accesului pe stadion a suporterilor violenţi. Preşedintele UEFA a declarat că forul pe care îl conduce nu are puterea să-i aresteze pe cei care au comportament rasist sau violent, ci doar să susţină campanii împotriva lor. Comisarul european Franco Frattini a declarat, joi, că autorităţile europene sînt conştiente de numărul mare de violenţe din fotbal şi a dat şi exemple: 100 de răniţi şi un poliţist mort după un meci din Italia, violenţe împotriva suporterilor evrei sau sute de arestări după o partidă dintre Germania şi Polonia.

Real Madrid, amendată pentru publicitate interzisă

Clubul spaniol Real Madrid va trebui să plătească o amendă consistentă pentru faptul că a încălcat o lege din Germania, care prevede interzicerea publicităţii făcută societăţilor de pariuri. Miercuri, în meciul de Liga Campionilor jucat la Bremen cu Werder, jucătorii madrileni au purtat tricouri inscripţionate cu logo-ul „bwin”, aceeaşi firmă de pariuri online care sponsorizează şi pe AC Milan. Cotidianul spaniol „Marca” a mai anunţat şi faptul că Real Madrid nu riscă repercusiuni prea grave, mai ales că o clauză din contractul de sponsozizare prevede că societatea în cauză va achita eventuala amendă...

Redknapp, bănuit că are legătură cu corupţia din fotbalul englez

Antrenorul formaţiei Portsmouth, Harry Redknapp, a declarat miercuri noapte, după ce a fost reţinut de poliţie, că el doar a fost anchetat în legătură cu scandalul de corupţie din fotbalul englez şi că nu este direct implicat. Redknapp şi directorul executiv al clubului, Peter Storrie, au fost printre cele cinci persoane reţinute de poliţie. “Li s-a cerut să ajute poliţia într-o anchetă privind nişte evenimente care datează din 2003. Ele s-au întîmplat înainte ca noul patron să preia conducerea grupării, în 2006”, a explicat purtătorul de cuvînt al clubului, Gary Double, iar avocatul celor doi a confirmat că au fost doar anchetaţi şi că nu sînt acuzaţi de nimic. “Au fost reţinuţi pentru că sînt bănuiţi de fraudă şi de fals, în legătură cu o anchetă privitoare la corupţia din fotbal”, a afirmat purtătorul de cuvînt al poliţiei.

Hakan Şukur va pleca de la Galata

Clubul turc Galatasaray Istanbul nu intenţionează să-i prelungească înţelegerea atacantului Hakan Şukur, care va pleca de la echipă la finalul sezonului. “Noi vom construi o nouă echipă, iar el nu mai are loc. I-am spus că la finalul sezonului ar trebuie să-şi anunţe retragerea, iar dacă nu are această intenţie, ne vom despărţi”, a declarat vicepreşedintele lui Galatasaray, Adnan Polat. Hakan Şukur are 36 de ani şi nu a mai fost convocat de selecţionerul echipei naţionale, Fatih Terim, pentru ultimele meciuri din preliminarii, care a reuşit să se califice la EURO 2008. “Nu mă retrag din fotbal. Vreau să mai joc încă doi ani”, a declarat Şukur, care a disputat 109 meciuri în naţională şi 51 de goluri. El s-a întors la Galatasaray în 2003, după ce a mai jucat acolo în perioada 1992-2000.