Poliţia din Austria şi Elveţia se teme de huliganii români

Poliţia din Austria şi Elveţia se teme de „ultraşii” români care ar putea merge la turneul final al Campionatului European din 2008, a anunţat, marţi, agenţia Kataweb. Sursa citată notează că forţele de ordine din cele două ţări organizatoare au în vedere suporteri din mai multe ţări. “Pe lista poliţiştilor se află suporteri din Olanda, Croaţia, Turcia şi Polonia, consideraţi cei mai violenţi. Sînt ţinuţi sub observaţie şi cîţiva fani din Germania, Italia, iar după incidentele de la derby-ul Steaua - Dinamo şi cîţiva ultraşi români”, a scris Kataweb. Tragerea la sorţi a grupelor turneului final EURO 2008 va avea loc, duminică, de la ora 13.00, la Lucerna.

UEFA va ancheta clubul bulgar Cerno More Varna

Clubul bulgar Cerno More Varna va fi anchetat de către forul european de fotbal, fiind acuzat că a trucat un meci din Cupa UEFA Intertoto disputat în luna iulie împotriva formaţiei macedonene Makedonija Skopje. Inspectorul şef al Comisiei de Disciplină a UEFA, Gerhard Kapl, a confirmat luni seară că forul european a fost anunţat că pe acest meci au fost puse foarte multe pariuri, iar purtătorul de cuvînt al UEFA a declarat că marţi au avut loc primele citări pentru a porni investigaţia. Kapl a declarat unui post de radio din Bulgaria că Cerno More poate să fie exclusă din cupele europene în cazul în care acuzaţiile se dovedesc adevărate, dar a precizat că nu vor fi luate acţiuni împotriva grupării din Macedonia. Respectivul meci a avut loc pe 7 iulie, iar formaţia bulgară a cîştigat cu scorul de 4-0, toate golurile fiind marcate în repriza secundă. Formaţia din Varna a cîştigat la general cu scorul de 7-0 şi a întîlnit în turul al III-lea gruparea italiană Sampdoria. Oficialii grupării Cerno More Varna au anunţat, marţi, că resping acuzaţiile venite din partea UEFA. Este al treilea incident în care este implicată o echipă care a jucat în Cupa UEFA Intertoto, după ce Legia Varşovia a fost exclusă pentru două sezoane din cauza violenţelor provocate de fani la meciul cu Vetra Vilnius, în timp ce meciul dintre TVMK Tallin (Estonia) şi FC Honka (Finlanda) a fost anchetat de UEFA din cauza unui posibil aranjament.

Beckham impresionează în amicale

Internaţionalul englez David Beckham a înscris ieri un gol în amicalul FC Sydney - Los Angeles Galaxy 5-3, transformînd impecabil, în stilul său caracteristic, o lovitură liberă. Aflat în pauză competiţională cu echipa sa de club, Beckham, căruia Galaxy i-a refuzat un împrumut pe termen scurt la o grupare din Premier League, nu poate evolua decît în meciuri de verificare. Turneul celor de la LA Galaxy continuă cu meciul de duminică, din Noua Zeelandă, împotriva celor de la Wellington Phoenix, unde joacă fostul portar dinamovist Glen Moss.

Scoţia a rămas fără selecţionerul Alex McLeish

Antrenorul naţionalei de fotbal a Scoţiei, Alex McLeish, şi-a anunţat ieri demisia şi ar putea să preia echipa de primă ligă engleză FC Birmingham. McLeish a ratat calificarea la EURO 2008, însă federaţia scoţiană dorea să îl păstreze în funcţie. Presa engleză scrie că McLeish va fi anunţat astăzi ca nou antrenor al lui FC Birmingham. În vîrstă de 48 de ani, McLeish a preluat naţionala Scoţiei în ianuarie 2007, înlocuindu-l pe Walter Smith. De-a lungul carierei, el a mai pregătit pe Motherwell, Hibernian şi Glasgow Rangers.

ITF a exclus definitiv ipoteza otrăvirii germanului Tommy Haas

Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) a exclus definitiv ipoteza unei otrăviri a germanului Tommy Haas în timpul semifinalei de Cupa Davis pierdută de Germania în Rusia. Din cauză că s-a îmbolnăvit brusc în noaptea de sîmbătă spre duminică a semifinalei disputate în septembrie la Moscova, Haas, nr. 12 mondial, nu a putut să joace al doilea său meci de simplu, lăsîndu-i locul lui Philipp Petzschner. Germania, care conducea cu 2-1 după meciul de dublu, a pierdut ultimele două partide de simplu şi întîlnirea cu scorul general de 3-2. La începutul lunii noiembrie, Haas spunea că îi este teamă să nu fi fost otrăvit: “Niciodată în viaţa mea nu m-am simţit atît de rău. Am petrecut în acea noapte şase ore la toaletă, am crezut chiar că mi-a sunat ceasul”, declara el, determinînd Federaţia Internaţională de Tenis să deschidă o anchetă în acest sens.

Federer domină tenisul mondial

Roger Federer a reuşit să se menţină 200 de săptămîni la rând în fruntea tenisului mondial. Elveţianul a devenit nr. 1 pentru prima dată pe 2 februarie 2004, după a doua victorie într-un Grand Şlem, la Openul Australiei. Pe 26 februarie anul acesta, el a bătut recordul celui mai mare număr de săptămîni petrecute consecutiv în fruntea clasamentului ATP, deţinut pînă atunci de Jimmy Connors (160). La totalul celui mai mare număr de săptămîni, consecutive sau nu, Federer este al patrulea, după Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270) şi Connors (268). În cei patru ani de supremaţie, Federer a cîştigat 41 de turnee (din 65 disputate) şi 10 titluri de Grand Şlem (care numără în total 12). Ultima sa victorie datează de acum nouă zile, la Mastersul de la Shanghai. Bilanţul său a fost de 308 victorii şi 24 înfrîngeri, adică un procentaj de reuşită de 92,8%, şi doar David Nalbandian, Guillermo Canas şi Rafael Nadal au putut să-l bată mai mult decît o dată în această perioadă. Nadal este nr. 2 mondial de 123 de săptămîni. Următoarele provocări pentru Roger Federer (26 ani) sînt de a-l depăşi pe Pete Sampras la numărul de turnee de Grand Şlem cîştigate (14), de a cîştiga în sfîrşit turneul de la Roland-Garros, ultima probă majoră care încă îi rezistă, şi de a deveni campion olimpic la Beijing.

Jucătorul de fotbal american Sean Taylor a murit după ce a fost împuşcat în propria casă

Jucătorul de fotbal american Sean Taylor a încetat din viaţă, marţi, din cauza rănilor grave pe care le-a suferit după ce a fost împuşcat de un bărbat, care a intrat peste el în casă. Sportivul a fost atacat în noaptea de luni spre marţi şi a fost împuşcat de intrus în coapsă, fiind internat în stare gravă din cauza sîngerării masive a arterei femurale. Prietena jucătorului a încercat să sune imediat la poliţie, dar linia telefonică era tăiată, reuşind în cele din urmă să sune la urgenţă de pe un telefon mobil. Taylor a fost transportat la bordul unui elicopter la Spitatul “Jackson Memorial”, unde a fost operat de urgenţă. Medicii au precizat că el a pierdut o cantitate prea mare de sînge, ceea ce a dus la intrarea în comă, dar au precizat că sportivul suferise şi leziuni craniene. Sean Taylor avea 24 de ani şi evolua la formaţia de fotbal american (NFL) Washington Redskins. Purtătorul de cuvînt al poliţiei a declarat că oamenii legi nu au aflat încă motivele pentru care atacatorul a pătruns în casă, dar probabil dorea să fure. Criminalul avea cazier încă din iunie 2005 şi riscă pînă la 46 de ani de închisoare.