FC Farul verifică azi străinii aflaţi în probe

În aşteptarea meciului de duminică, din deplasare, împotriva Oţelului Galaţi, în etapa a 16-a a Ligii I, FC Farul susţine în această dimineaţă un joc-şcoală pe terenul II din Complexul Sportiv “Farul”. Partida reprezintă o ultimă verificare înaintea disputei de la Galaţi, dar şi o ocazie pentru antrenorul Constantin Gache de a-i vedea la lucru pe cei doi “stranieri” aflaţi în probe, brazilianul Pepo şi togolezul Ibrahim. La antrenamentul de ieri, tehnicianul grupării de pe litoral i-a menajat pe cei şase jucători care au evoluat marţi pentru echipa secundă în Liga a III-a, în timp ce atacantul Daniel Florea va reveni la pregătire abia astăzi, după ce a fost accidentat. De partea cealaltă, antrenorul Petre Grigoraş a recunoscut că partidele împotriva fostei sale echipe au o încărcătura emoţională aparte. “Chiar dacă mă încearcă nişte sentimente ciudate, deoarece am jucat şi am antrenat la Constanţa, sînt profesionist şi aş fi foarte fericit dacă am cîştiga partida de la sfîrşitul săptămînii, de pe teren propriu, cu Farul. Avem mare nevoie de cele trei puncte puse în joc pentru a evolua mai liniştiţi în acest final de an”, a declarat “Grig”.

S-au stabilit semifinalistele în Cupa României la fotbal, faza pe judeţ

Marţi şi miercuri au avut loc sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, ediţia 2008-2009, faza pe judeţ. Iată rezultatele înregistrate: Aurora 23 August - CS Eforie 3-5; Axiopolis Cernavodă - Perla Basarabi 1-0; Voinţa Săcele - Prima 02 Agigea 3-1, după prelungiri; Municipal Constanţa - Viitorul II Cobadin 4-0. Formaţiile învingătoare s-au calificat în semifinale, programate în primăvara anului 2008.

În Liga a IV-a la fotbal, la juniori, s-au jucat doar cinci meciuri din 12 !

Sîmbătă au avut loc şi meciurile de juniori din cadrul etapei a 16-a din Liga a IV-a la fotbal, încheiate cu următoarele rezultate - Seria EST: Farul Tuzla - Victoria Cumpăna 0-3 (lipsă asistenţă medicală); Sparta Techirghiol - Aurora 23 August 3-0 (neprezentare); Luceafărul Amzacea - Prima 02 Agigea 0-2; Gloria Albeşti - CS II Năvodari 3-0 (neprezentare). Meciurile Cariocas Constanţa - CS Eforie şi Portul II Constanţa - Oil Terminal Constanţa nu s-au disputat. Clasament: 1. Oil Terminal 57p (15j); 2. CS II Năvodari 52p; 3. Portul II Constanţa 38p (15j); 4. Cumpăna 38p (15j); 5. Cariocas 36p (15j); 6. Techirghiol 31p (15j); 7. 23 August 30p; 8. Agigea 29p; 9. Albeşti 21p; 10. Tuzla 14p; 11. Eforie 8p (15j); 12. Amzacea 0p. Seria VEST: Steaua RTS Cogealac - Viitorul Cobadin 7-0; CSO II Ovidiu - Gloria Băneasa 1-2; Perla Basarabi - Carsium Hîrşova 3-0 (neprezentare); Ştiinţa Poarta Albă - General Concrete Cernavodă 0-3 (lipsă asistenţă medicală); Dunărea Ostrov - Aripile Mihail Kogălniceanu 7-0; Axiopolis Cernavodă - Viitorul Nisipari 9-1. Clasament: 1. Axiopolis 54p; 2. Basarabi 50p; 3. Băneasa 48p; 4. Poarta Albă 39p; 5. General Concrete 38p; 6. Hîrşova 30p; 7. CSO II Ovidiu 26p; 8. Nisipari 22p; 9. Cogealac 22p; 10. Ostrov 20p; 11. Kogălniceanu 9p; 12. Cobadin 8p.

RC Cleopatra Mamaia a învins Steaua

Rugby Club Cleopatra Mamaia s-a impus, ieri, în restanţa cu Steaua Bucureşti, din cadrul Diviziei Naţionale de rugby juniori under 19. Elevii antrenorilor Cristian Brănescu şi Marian Nache au deschis rapid scorul, dar steliştii au reuşit să echilibreze disputa, astfel că la pauză scorul era strîns, 12-7 pentru gazde. La reluare, bucureştenii au reuşit să preia conducerea, 17-12, dar pînă la final Cleopatra a răsturnat situaţia de pe tabela de marcaj, cîştigînd cu scorul de 26-17.

CSU Neptun speră să producă surpriza la Iaşi

Echipa de handbal masculin CSU Neptun va întîlni astăzi, în deplasare, formaţia Politehnica Iaşi, într-un meci contînd pentru cea de-a patra etapă a a returului Diviziei A. După succesul înregistrat sîmbătă în Sala Hidrotehnica, 42-39 cu Piatra Neamţ, elevii lui Viorel Făgărăşan speră să obţină un rezultat bun şi în capitala Moldovei. “Va fi un meci foarte greu pentru că Iaşiul încă trage la promovare, însă noi mergem să ne facem jocul. De la meci la meci noi am crescut în valoare, au început să vină şi rezultatele şi sperăm ca această linie ascendentă să continue şi în meciul cu Politehnica”, a spus Mihail Făgărăşan.

Asesoft Ploieşti, o nouă înfrîngere în ULEB Cup

Campioana României, CSU Asesoft Ploieşti, a fost învinsă, marţi seară, de echipa sîrbă BC Hemofarm Stada, scor 95-85, în cel de-al treilea meci al ploieştenilor în Grupa C din ULEB Cup. Cei mai importanţi marcatori ai echipei antrenate de Mladen Jojic au fost Arvidas Cepulis (19 puncte) şi Reggie Elliot (15p). Următorul meci al ploieştenilor în cadrul Grupei C va avea loc pe teren propriu, pe 28 noiembrie, în compania formaţiei Galatasaray Cafe Crown Istanbul.