Koeman semnează astăzi cu Valencia, iar PSV va primi compensaţii materiale

Antrenorul olandez Ronald Koeman a confirmat că vineri va semna un contract pentru doi ani şi jumătate cu Valencia, iar PSV Eindhoven a acceptat rezilierea contracului după ce clubul spaniol va achita compensaţii materiale. “Încă nu am semnat, dar am ajuns la un acord cu Valencia pentru doi ani şi jumătate”, a declarat Koeman în cadrul unei conferinţe de presă. Formaţia spaniolă a rămas fără antrenor principal după demiterea lui Quique Sanchez Flores în urma înfrîngerii cu 0-3 în faţa lui FC Sevilla. Antrenorul olandez va semna contractul vineri, iar unul dintre directorii lui PSV Eindhoven, Jan Reker, a declarat că tehnicianul i-a spus din vară că vrea să lucreze la o echipă din Spania şi că nu avea cum să refuze oferta de la Valencia. Koeman a mai declarat că a fost sunat prima dată duminică dimineaţă şi că în 15 ore a decis să accepte postul de antrenor principal la Valencia. Antrenorul olandez va fi asistat de Tonny Bruins Slot, care a mai lucrat cu Johan Cruyff la Barcelona. Sanchez Flores a fost al treilea antrenor al Valenciei demis în ultimii trei ani, după Antonio Lopez şi Claudio Ranieri. Noul antrenor al echipei spaniole a fost jucător la Barcelona, alături de care a cîştigat Cupa Campionilor în 1992 şi patru titluri de campion al Spaniei. În 2000 a devenit antrenor al formaţiei olandeze Vitesse Arnhem, apoi a preluat pe Ajax, de unde a demisionat în 2005, după înfrîngerea cu Auxerre, din Cupa UEFA. El a mai pregătit pe Benfica Lisabona, unde a stat aproape un an, apoi a semnat un contract pe doi ani cu PSV, echipă care este liderul campionatului olandez.

Sao Paulo, pentru a doua oară consecutiv campioană în Brazilia

Echipa Sao Paulo a cîştigat pentru a doua oară consecutiv titlul de campioană a Braziliei, după ce a învins miercuri noapte cu scorul de 3-0 (Hernanes 39, Miranda 49, Dagoberto 76) pe America Natal, în ultima etapă. Sao Paulo a terminat campionatul pe primul loc, cu 73 de puncte după 34 de etape disputate. Formaţia braziliană a cîştigat al patrulea trofeu în ultimii trei ani, după Cupa Libertadores şi Campionatul Mondial al Cluburilor, în 2005. Sao Paulo a devenit primul club brazilian care a cîştigat de cinci ori campionatul începînd din 1971, după ce a mai obţinut titlul în 1977, 1986, 1991 şi 2006. Clubul Flamengo a mai cîştigat cinci campionate, dar titlul din 1987 nu este recunoscut de federaţia braziliană. Sao Paulo a primit la finalul meciului cu America Natal patru trofee, cel oficial, un altul care să marcheze cîştigarea celui de al cincilea titlu, unul din partea federaţiei, iar un altul din partea unui om de afaceri brazilian. “Cea mai bună şi organizată echipă a cîştigat campionatul, am fost evident mult mai buni”, a declarat antrenorul lui Sao Paulo, Muricy Ramalho. Într-un alt meci din ultima etapă, Atletico Parananense - Gremio Porto Alegre, scor 2-0, au avut loc mai multe incidente, după ce mijlocaşul oaspeţilor, Tcheco, a fost eliminat de pe teren şi după ce un fotbalist de la Gremio l-a lovit pe mijlocaşul Claiton de la Atletico în timp ce acesta dădea un interviu în faţa vestiarelor. “A fost un episod lamentabil”, a declarat managerul general al lui Atletico, la finalul unei bătăi generale între jucători şi oficialii echipelor.

Olympiakos a cîştigat Supercupa Greciei

Formaţia Olympiakos Pireu a cîştigat Supercupa Greciei, după ce a învins miercuri seară cu scorul de 1-0 pe Larissa, într-un meci disputat pe Stadionul “Karaiskaris”. Golul victoriei a fost reuşit în min. 39 de Costas Mitroglou, jucător în vîrsta de 19 ani. Supercupa Greciei s-a jucat pentru prima dată după 1996. În aceeaşi zi au avut loc şi meciuri în Cupa Greciei, iar Panathinaikos şi Panionios au reuşit calificarea în turul al cincilea al competiţiei. Panathinakos a cîştigat cu 3-1 meciul cu Ethnikos Asteras, deşi a jucat cu un om mai puţin din min. 44, după ce mijlocaşul argentinian Sebastian Romero a fost eliminat. Panionios a cîştigat cu 3-2 partida împotriva echipei Kastoria, iar aseară s-au disputat meciurile dintre Fostiras (liga a treia) - AEK Atena şi Ethnikos - OFI.

Trezeguet are 150 de goluri marcate pentru Juventus...

Miercuri seară, David Trezeguet a înscris toate cele trei goluri ale lui Juventus Torino în partida cu Empoli (3-0), cele cu numărul 148, 149 şi 150 de cînd s-a transferat la „Bătrîna Doamnă”. Francezul este totuşi departe de Alessandro Del Piero, cu 218 reuşite, însă italianul a disputat 15 campionate cu Juventus, faţă de numai opt ale lui Trezeguet.

... Iar Pauleta 100 pentru PSG

Atacantul portughez Pedro Pauleta a marcat o dublă miercuri în partida PSG - Montpellier 2-0, din optimile Cupei Ligii Franţei, ajungînd astfel la 100 de goluri reuşite pentru gruparea din capitala Franţei. “Este un moment festiv, după ce am marcat aceste 100 de goluri doar în patru ani şi cîteva luni. Dedic aceste goluri fanilor, jucătorilor şi tuturor celor care m-au ajutat să le înscriu”, a declarat portughezul. În vîrstă de 34 de ani, Pedro Pauleta, care a fost mai mult rezervă în acest sezon, a venit la PSG în 2003, de la Bordeaux.