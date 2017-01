Marius Lăcătuş a condus primul antrenament la Steaua

Noul antrenor al Stelei, Marius Lăcătuş, a condus, ieri, primul său antrenament al formaţiei din Ghencea, de la şedinţa tehnică lipsind un singur jucător, Dorin Goian. Fundaşul Stelei a revenit spre seară în lotul echipei, după ce duminică a participat la botezul fetiţei sale. La primul său antrenament în Ghencea, Marius Lăcătuş a arătat ca un om care este fericit că a ajuns, în sfîrşit, acasă. A rîs cu jucătorii, le-a dat sfaturi, a făcut stretching cot la cot cu ei la începutul şedinţei de pregătire, apoi a împărţit lotul avut la dipoziţie în două echipe şi a intrat la joc alături de ei. La antrenament a mai participat şi jucătorul Alexandru Iacob, care a fost împrumutat în această vară la Gloria Buzău, dar care s-a accidentat şi face recuperarea alături de jucătorii din Ghencea.

Sevilla vine fără Escude în Ghencea

Fundaşul lui FC Sevilla, Nicholas Escude, va mai absenta încă trei săptămîni din cauza accidentării pe care a suferit-o la pubis, nefiind astfel apt pentru meciul pe care formaţia sa îl va disputa, la Bucureşti, cu Steaua, pe 7 noiembrie, în Grupa H a Ligii Campionilor. Escude s-a accidentat înaintea meciului naţionalei Franţei contra Lituaniei (17 octombrie) şi se aştepta să revină în două săptămîni, însă recuperarea sa nu a decurs confrom planului şi mai are nevoie de încă trei săptămîni pentru a se recupera. Veştile bune pentru noul antrenor al Sevillei, Manolo Jimenez, sînt revenirile lui Alexandr Kerjakov şi a lui Enzo Maresca.

Barcelona are 160 de milioane de fani în toată lumea

Vicepreşedintele lui FC Barcelona, Marc Ingla, a declarat că gruparea “blau-grana” are aproximativ 160 de milioane de fani, echipa catalană fiind alături de Real Madrid şi Manchester United în topul celor mai puternice branduri din lumea sportului. “Sîntem în primele trei cluburi din punct de vedere economic. Sîntem chiar peste cluburi din Major League Baseball sau National Football League, considerate cele mai bogate ligi de pe planetă. Facem eforturi pentru a rămîne alături de cele 160 de milioane de fani ai noştri. Peste 80% din audienţa noastră la televiziune este din străinătate, aşa cum sînt şi aproximativ 50% din produsele vîndute sub sigla FC Barcelona, în vreme ce Barca TV este difuzat în 155 de ţări”, a declarat Marc Ingla. “În Japonia avem 15.000 de membri care primesc conţinut multimedia pe telefonul mobil, iar varianta engleză a site-ului oficial al clubului are în jur de 60 de milioane de accesări pe lună”, a mai adăugat vicepreşedintele catalan.

Redknapp şi-a prelungit contractul cu Portsmouth

Antrenorul lui Portsmouth, Harry Redknapp, a semnat ieri un nou contract care îl leagă de echipa de pe “Fratton Park” pînă în 2011. “De cînd am revenit pe Fratton Park am avut sprijin necondiţionat din partea patronului, Sacha Gaydamak, şi a preşedintelui executiv, Peter Storrie. Clubul se mişcă în direcţia corectă. Este un loc unde este plăcut să fii şi cred că va fi din ce în ce mai bine”, a declarat Redknapp. În vîrstă de 60 de ani, Redknapp a venit la Portsmouth în 2005, de la Southampton, şi, după ce a salvat echipa de la retrogradare, a construit o formaţie cu care speră ca anul acesta să prindă un loc de cupă europeană. În prezent, Portsmouth se află pe locul şapte în clasament, cu 19 puncte din 11 etape.

Torres s-a accidentat duminică şi va fi indisponibil trei săptămîni

Atacantul Fernando Torres, de la FC Liverpool, s-a accidentat din nou, de această dată la aductori, şi va fi indisponibil trei săptămîni. Spaniolul, în vîrstă de 23 de ani, tocmai revenise duminică pe teren, la meciul cu Arsenal, după o absenţă de două săptămîni provocată de o întindere la coapsă suferită în cantonamentul naţionalei Spaniei. Torres s-a accidentat din nou încă din primele minute ale întîlnirii şi a fost înlocuit la pauză cu Crouch.

Stam şi-a anunţat retragerea din activitate

Fotbalistul olandez Jaap Stam, în vîrstă de 35 de ani, şi-a anunţat ieri retragerea din activitate. “Nu mai reuşesc să evoluez la adevărata capacitate. Voiam să mă retrag la începutul sezonului, dar m-am lăsat convins să continuu. Acum, nu mai pot. Nu sînt genul de jucător care să dea doar 50 la sută. Niciodată nu am fost”, a declarat Stam într-o conferinţă de presă. Fundaşul a devenit celebru în perioada 1997-2001, cînd a jucat la Manchester United, echipă alături de care a cîştigat, în 1999, Liga Campionilor şi Cupa Intercontinentală. După un conflict cu antrenorul Alex Ferguson, el a plecat în 2001 la Lazio Roma, unde a fost depistat pozitiv cu nandrolon şi a fost suspendat o lună. În 2004, a jucat la AC Milan timp de două sezoane, iar din 2006 evoluează la Ajax Amsterdam.