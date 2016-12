“Televiziunea în era digitală”, la alegerea publicului

Operatorii de cablu vor efectua tranziţia de la televiziunea analogică la cea digitală în funcţie de solicitările telespectatorilor care plătesc abonamentul la cablu, a declarat, ieri, preşedintele Asociaţiei de Comunicaţii prin Cablu (ACC), Radu Petric, la lansarea Asociaţiei pentru Comunicaţii Digitale. El a participat la evenimentul “Televiziunea în era digitală”, organizat la Bucureşti pentru a marca lansarea Asociaţiei pentru Comunicaţii Digitale, care are ca principal scop informarea publicului despre tranziţia de la televiziunea analogică la cea digitală. “Sînt deja operatori de cablu care fac această tranziţie la digital, deşi pentru noi nu este obligatorie. Noi vedem rezistenţa la tranziţie. Avem multe televizoare vechi, chiar şi televizoare alb-negru. Unul din factorii care ne menţin în joc este că sîntem distribuiţi în analogic”, a spus Radu Petric, precizînd că televiziunile sînt primele care vor suferi impactul trecerii la digital. “Foarte multe dintre televiziunile româneşti au început să lanseze televiziuni de nişă, ale căror venituri vin nu numai din publicitate, ci şi din distribuţia prin cablu. În momentul digitalizării, veniturile vor veni exclusiv din publicitate, care, în condiţii de criză, merg în jos, nu în sus”, a explicat Petric. El a precizat că operatorii de cablu aşteaptă să vadă în ce măsură autorităţile vor sprijini financiar acest proces de trecere de la televiziunea analogică la cea digitală. Petric a mai spus că, în cazul cabliştilor, “abonatul va stabili tranziţia la digital. Noi ne vom adapta strategia în funcţie de acea taxă lunară pe care o încasăm la ghişeu. Românul nu are foarte mare apetit să plătească suplimentar şi vrea un pachet de bază gras la un preţ mic (...) Strategiile se lovesc întotdeauna de realitate. Fiecare operator încearcă să introducă servicii suplimentare, dacă există cerere pentru un serviciu suplimentar. Sînt şi operatori mici şi mari care au început să treacă la digital, în măsura în care există cerere (...) Impactul unor programe plătite precum HBO este limitat”, a explicat şeful ACC. El a mai declarat că părerea lui este că, dacă nu va fi finanţat de cineva din exterior, “digitalul terestru moare. Este recunoscut deja că este foarte greu de găsit un model economic care să se susţină prin forţele lui. La ora asta, singurul cîştigător posibil (al primelor două multiplexuri pe care vor fi retransmise primele televiziuni în sistem digital - n.r.) este Radiocom, pentru că are deja reţea. Ce trebuie să facă este să înlocuiască emiţătoarele analogice de astăzi cu emiţătoare digitale”. Amintim că un multiplex digital terestru este un grup de programe şi servicii audiovizuale transmise prin emisie radioelectrică terestră, utilizînd modulaţie digitală în limitele unui canal de televiziune standard, avînd acoperire naţională ori regională, prin folosirea unuia sau mai multor canale/ frecvenţe radioelectrice. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) a anunţat, în 4 martie, că pentru construirea reţelei de tranziţie la televiziunea digitală este necesară o sumă de 12 milioane de euro. Reţeaua va avea o acoperire de 90% din teritoriul României, pînă în 2012. Potrivit strategiei de tranziţie la digital, prin primele două multiplexuri ar urma să fie transmise programele operatorilor cu licenţă naţională terestră. TVR 1, TVR 2, Antena 1, Prima TV, Realitatea TV, Pro TV şi Naţional TV ar urma să fie transmise pe unul dintre cele două multiplexuri scoase la licitaţie de ANCOM. Alte “şapte posturi care vor emite în sistem digital vor fi desemnate de CNA ţinînd cont de conţinutul programelor oferite şi de diversitatea acestora. Operatorii care vor implementa acest sistem digital de transmisii nu vor mai fi obligaţi să plătească taxe de licenţă pentru a folosi cele două frecvenţe alocate”, anunţa MCSI, în 4 martie. Ulterior, pînă cel tîrziu la 31 decembrie 2010, urmează să se acorde alte patru multiplexuri digitale, în funcţie de evoluţia procesului de tranziţie la televiziunea digitală terestră şi de evoluţia pieţei, prin licitaţie competitivă. Potrivit proiectului, în România sînt circa 260 de posturi tv, însă aproximativ 470.000 de persoane (6% din gospodării) nu au acces la servicii de televiziune. Circa 1,44 milioane de persoane (19% gospodării) recepţionează posturile tv doar prin antenă terestră, circa 3,6 milioane de persoane (49% gospodării) sînt abonate la cablu, cei mai mari operatori fiind RCS&RDS şi UPC România, în timp ce 1,98 milioane persoane (27% gospodării) sunt abonate la platformele DTH - DigiTV (RCS-RDS), FocusSat (UPC), Max TV (DCS), Boom TV (DTH Television Group) şi Dolce (Romtelecom). Procesul de trecere de la televiziunea analogică la cea digitală trebuie să fie definitivat pînă la 1 ianuarie 2012, în conformitate cu obligaţiile pe care România şi le-a asumat faţă de UE.