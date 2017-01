Televiziunea Neptun trimite doi constănţeni în Italia

Concursul „Fii reporter de ocazie” lansat în urmă cu o lună de Televiziunea Neptun şi Compania Ryanair şi-a desemnat cîştigătorii. Este vorba despre Mihăiţă Dăscăliuc şi Florin Panaitov, ambii din Constanţa. Mihăiţă Dăscăliuc a participat la competiţie cu o fotografie a unei parcări inedite. Poza a fost făcută în faţa hotelului Savoy. „Mă întorceam de la plajă şi am observat în dreptul maşinii mele un autoturism parcat altfel. Eu am numit-o o parcare de blondă - sper să nu considere lumea că sînt misogin, dar aşa părea. Am făcut mai multe poze, pentru că mi se părea un lucru ieşit din comun”, a declarat Mihăiţă Dăscăliuc. El a precizat că a participat la concurs la îndemnul mamei sale, care a văzut anunţul la televizor. Faptul că a cîştigat l-a bucurat, dar l-a şi surprins, mai ales că nu se consideră un „om cu lipici” la premii. Al doilea cîştigător, Florin Panaitov, a trimis pe adresa de mail reporter@tvneptun.ro imagini de la inundaţiile care au afectat oraşul Constanţa pe 19 iunie. „Nu mă aşteptam să cîştig. Premiul vine cum nu se poate mai bine, pentru că oricum voiam să-mi petrec concediul în Italia”, a afirmat Florin Panaitov. Cei doi norocoşi constănţeni au cîştigat două vouchere (certificate de călătorie) care le asigură gratuit biletele de avion Constanţa - Pisa şi retur. Ei trebuie doar să se decidă cînd anume doresc să plece, să completeze voucherele primite şi să le trimită Companiei Ryanair pînă pe 10 august. Certificatele sînt valabile în perioada 1 septembrie - 30 octombrie.