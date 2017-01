Televiziunea şi jocurile video în exces pot determina apariţia depresiei

Cercetătorii Facultăţii de Medicină a Universităţii din Pittsburgh, statul american Pennsylvania, au analizat, în cadrul unui studiu care a debutat în 1995, timpul petrecut de 4.142 de adolescenţi care nu aveau depresii urmărind emisiuni de televiziuni, jucînd jocuri pe calculator sau ascultînd emisiuni radio, în condiţiile în care, la momentul respectiv, DVD-urile şi Internetul nu erau folosite. Tinerii alocau, la momentul respectiv, 5,68 de ore pe zi diverselor medii, dintre care 2,3 ore televiziunii, 2,34 de ore radioului, 0,62 de ore urmărind conţinuturi de pe casete video şi 0,41 de ore jucînd jocuri electronice. Şapte ani mai tîrziu, cînd participanţii avea o vîrstă medie de 21,8 ani, 308 dintre ei (7,4%) prezentau simptome specifice depresiei. Astfel, s-a ajuns la concluzia că timpul excesiv de mare petrecut în faţa televizorului sau jucînd jocuri video poate determina apariţia depresiei în cazul tinerilor adulţi.

Dintre participanţii la sondaj, cei care au fost expuşi mai mult mediilor electronice au fost mai expuşi riscului de a deveni depresivi, cu fiecare oră în plus petrecută în faţa televizorului. Tinerele femei par să fie supuse mai puţin riscului de a dezvolta depresii comparativ cu tinerii bărbaţi, în condiţiile alocării aceleeaşi perioade de timp pentru utilizarea televizorului sau calculatorului. Alocarea unei perioade îndelungate de timp pentru a urmări emisiuni de televiziune sau a juca jocuri video poate contribui la dezvoltarea de simptome depresive prin intermediul unor mecanisme diferite. În plus, petrecerea de perioade îndelungate în contact cu media determină reducerea timpului alocat activităţilor sociale, intelectuale sau sportive, care au funcţia de a proteja contra depresiei. În plus, studiul remarcă faptul că televiziunea şi conţinuturile video conduc la perturbarea somnului, important pentru funcţiile cognitive şi dezvoltarea emoţională a individului.

Potrivit studiului, mesajele transmise de televiziune sau radio pot încuraja agresivitatea şi alte tipuri de comportament anti-social, pot afecta dezvoltarea personalităţii sau inspira teamă ori anxietate. Depresia este principala cauză de incapacitate în lume şi apare cel mai des la adolescenţi sau la tinerii adulţi.