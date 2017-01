“Televizorul şi calculatorul dăunează sănătăţii mintale”

Şcoala Brîncovenească, din cadrul Fundaţiei „Sfinţii Martiri Brîncoveneni”, în colaborare cu Arhiepiscopia Tomisului, a organizat, ieri, la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanţa, dezbaterea pe tema „Efectele Televiziunii şi internetului asupra sănătăţii mintale”. „Scopul acestei acţiuni este de a trage un semnal de alarmă asupra agresiunii informaţionale la care sînt supuşi copiii şi tinerii care nu şi-au format încă mecanismele de apărare. Evadarea în imaginaţie inhibă intelectul, făcînd totodată ca revenirea la realitate să fie dureroasă. Acest lucru produce dependenţa de fantastic. În plus, statul prea mult în faţa televizoarelor şi a calculatoarelor izolează adolescenţii şi-i face incapabili să relaţioneze cu cei din jurul lor”, a declarat vicepreşedintele Fundaţiei „Sfinţii Martiri Brîncoveneni”, avocat Cezar Axinte. Dezbaterea a fost condusă de scriitorul Virgiliu Gheorghe, autorul cărţilor „Efectele Televiziunii asupra minţii umane”, „Revrăjirea lumii” şi „Ştiinţa şi războiul sfîrşitului lumii”. La manifestare au participat numeroşi profesori, psihologi, psihopedagogi, cadre medicale de specialitate, dar şi părinţi şi elevi. Printre aceştia din urmă, părerile au fost împărţite. „Sînt de acord cu ceea ce se discută în sală. Eu oricum petrec foarte puţin timp în faţa televizorului, doar un pic seara, iar pe internet intru doar o dată pe lună. Internetul ar trebui să fie folosit numai în scopul obţinerii de informaţii şi nu pentru divertisment”, a spus Ştefania Bunea, elevă în clasa a VII-a la Şcoala „Mihai Coiciu”. Nu de aceeaşi părere a fost un alt participant la dezbatere. „Eu petrec foarte mult timp în faţa calculatorului. Nu cred că acest lucru îmi poate afecta comportamentul. În general, folosesc calculatorul pentru a mă juca, dar nu atunci cînd am teabă sau trebuie să învăţ. Atunci iau o pauză. Dar au fost şi nopţi cînd am intrat pe joc la 19.00 şi am ieşit la 9.00 dimineaţa”, a afirmat un adolescent de 16 ani. „Părinţii ar trebui să petreacă mai mult timp împreună cu copiii şi să nu-i abandoneze în faţa televizorului sau calculatorului. Tinerii ar trebui să-şi petreacă timpul liber împreună cui cei de vîrsta lor şi nu conversînd pe internet, iar cărţile ar trebui mult promovate, pentru a constitui o alternativă la televizor şi calculator”, a declarat avocat Cezar Axinte.