SUA

Necazuri de români

Un bărbat, o femeie şi un câine au fost găsiţi morţi într-o casă din Cartierul Coreean din Los Angeles. Din primele indicii, crima s-ar fi petrecut sâmbăta trecută, când poliţia a primit o sesizare privitoare la faptul că în zonă s-a tras un foc de armă, dar ofiţerii nu au găsit atunci indicii care să-i determine să declanşeze o anchetă amănunţită. Trupurile celor doi au fost descoperite de un prieten al acestora, îngrijorat că nu mai poate lua legătura ei. Poliţia din Los Angeles crede că bărbatul a împuşcat-o pe femeie iar apoi şi-a pus capăt zilelor. Cei doi aveau în jur de 30-40 de ani. Până în acest moment nu se ştie ce anume l-a determinat pe bărbat să recurgă la un asemenea gest. Administratorul imobilului în care locuiau cei doi afirmă că aceştia erau români dar informaţia nu a fost confirmată.

Un român care locuia în statul Idaho a pledat vinovat de încheierea unei căsătorii frauduloase, cu scopul de a obţine cetăţenia americană. Potrivit biroului procurorului, Florin Fleischer, de 33 de ani, s-a căsătorit în mod fraudulos cu un cetăţean american, în noiembrie 2003, a depus cerere pentru obţinerea rezidenţei permanente, imediat după aceea, iar în ianuarie 2010 a aplicat pentru naturalizare. El a pledat vinovat, luni şi va afla sentinţa pe 14 ianuarie, la Boise. Luna trecută, o româncă, Ramona Alana Finsen, a pledat vinovată pentru căsătorie frauduloasă. Sentinţa ei este programată la 5 decembrie.

ITALIA

Omorâţi de tren

Trei persoane, probabil cetăţeni români, au murit după ce au fost lovite de un tren de marfă, în regiunea italiană Toscana. Accidentul a avut loc joi seara, în apropierea localităţii Viareggio din regiunea Toscana. Cei trei mergeau pe calea ferată când au fost loviţi de un tren de marfă. Poliţia feroviară a găsit cele trei cadavre după ce a fost alertată de mecanicul trenului de marfă. Potrivit agenţiei Adnkronos, în geanta uneia dintre victime au fost găsiţi bani şi documente aparţinând unui cetăţean italian, însă probabil că obiectele fuseseră furate. Poliţia italiană a identificat două dintre cadavre: este vorba de Vasile R., de 39 de ani şi de Nicolae B., de 35 de ani.

LIBAN

Atentat sângeros

Cel puţin opt persoane au murit şi alte 78 au fost rănite într-un sângeros atentat comis vineri, la Beirut. O explozie provocată de o maşină-capcană a avut loc într-un cartier din estul capitalei libaneze. Şeful serviciilor de informaţii ale Forţelor de Securitate Internă (FSI) din Liban, Wissam al-Hassan, a fost ucis în atentat, a declarat o sursă guvernamentală. Generalul Hassan era un apropiat al lui Saad Hariri, liderul opoziţiei libaneze ostile regimului de la Damasc şi era favorit la conducerea FSI în alegerile de la sfârşitul anului. În urma atentatului, mai multe clădiri au suferit daune în Piaţa Sassine din cartierul Achrafieh, iar un imobil a luat foc. Numeroase balcoane s-au prăbuşit iar pe jos era plin de cioburi. Atentatul nu a fost revendicat.

SPANIA

Intemperii mortale

O femeie de 37 de ani, de naţionalitate poloneză, a murit, iar un tânăr francez este dat dispărut, după o furtună violentă care a avut loc, joi seara, în nordul Spaniei. Cadavrul femeii a fost descoperit în zona Blanes, o localitate situată pe coasta Mării Mediterane, iar autorităţile continuă căutarea tânărului francez dat dispărut. Tânărul, dispărut joi, în regiunea Roses din nordul provinciei Catalonia, plecase la pescuit într-o zonă montană şi nu a mai fost găsit. Se pare că tânăra poloneză a fost luată de un val, în timp ce mergea pe plajă. Protecţia Civilă din Spania a activat, vineri, planul de alertă regională, din cauza unei avertisment de furtună care rămâne în vigoare până duminică. Valurile ar putea atinge înălţimea de 2,5 metri.

IRAN

Atentat sinucigaş

Un atentat sinucigaş comis împotriva unei moschei şiite a provocat doi morţi şi mai mulţi răniţi, într-o provincie din sud-estul Iranului afectată în ultimii ani de mai multe atacuri sângeroase comise de rebelii sunniţi, a anunţat, vineri, presa locală. Un individ vroia să comită un atentat sinucigaş împotriva moscheei imamului Hossein dar miliţia basij şi forţele de securitate l-au reperat. În timpul urmăririi, el şi-a detonat centura cu explozibili şi a murit pe loc. Autorităţile încearcă să descopere identitatea teroristului. Provincia Sistan-Balucistan, situată la frontiera cu Pakistanul şi unde trăieşte o importantă minoritate sunnită, a fost, în ultimele săptămâni, teatrul unor acţiuni sângeroase, desfăşurate de rebelii sunniţi din cadrul Jundallah (Soldaţii lui Allah). Teheranul acuză serviciile de informaţii americane, britanice şi pakistaneze că susţin acest grup. Şeful Jundallah, Abdolmalek Rigi, a fost spânzurat în iunie 2010. El a fost capturat de forţele de securitate iraniene, în timp ce se afla la bordul unui avion de linie internaţional care survola Iranul. Avionul a fost constrâns să aterizeze în Iran de forţele aeriene iraniene.

UNGARIA

Bombă în Dunăre

Aproximativ 8.000 de persoane au fost evacuate vineri, de către poliţie şi serviciile de intervenţie, dintr-un cartier situat în nordul Budapestei, după descoperirea unei bombe de o jumătate de tonă din al Doilea Război Mondial. Bomba, de fabricaţie americană, a fost găsită în Dunăre, în nordul oraşului, în propierea unui pod feroviar. Ungaria, aliată a Germaniei naziste în al Doilea Război Mondial, a fost puternic bombardată de forţele americane, britanice şi sovietice, în ultimele luni de conflict. Numeroase obuze nu au explodat şi sunt descoperite frecvent, în special cu ocazia unor lucrări de construcţie. Din 2008 şi până în prezent,. autorităţile de la Budapesta au procedat deja la zece evacuări.

MAREA BRITANIE

Aterizare de urgenţă

Un avion care efectua o cursă între Manchester şi Tenerife, având 323 de pasageri la bord, a fost nevoit să aterizeze de urgenţă, vineri dimineaţa, la Dublin, din cauza unui incident tehnic minor, a anunţat compania Thomas Cook, care a închiriat aparatul. Cei 323 de pasageri şi membrii echipajului au părăsit imediat aparatul, sănătoşi şi în siguranţă.

SUA

Suspect arestat

Un californian arestat pentru utilizarea unor site-uri pornografice pedofile avea legături cu tânărul din Bangladesh al cărui plan de a produce un atentat la sediul Rezervei Federale din New York a fost dejucat, scrie ”New York Times” în ediţia de vineri. Howard Willie Carter a fost arestat după ce un agent FBI a descoperit un laptop într-o pubelă, în apropiere de locuinţa acestuia, la San Diego, pe hard drive-ul căruia se aflau aproximativ 1.000 de imagini şi trei înregistrări video pronografice cu copii. După ce l-au identificat pe Carter ca proprietar al calculatorului, anchetatorii au găsit e-mail-uri adresate lui Yaqeen, nume care figurează în ancheta cu privire la complotul vizând comiterea unui atentat. Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis, de 21 de ani, a fost arestat după ce a încercat să detoneze ceea ce el credea că este o bombă de 450 de kilograme. Însă dispozitivul, care nu era operaţional, i-a fost furnizat de agenţi FBI infiltraţi. Howard Willie Carter era plasat sub supraveghere de la începutul lui august şi anchetatorii au aşteptat ca mai întâi să fie arestat Nafis, pentru a îl aresta şi pe el. Procurorul federal din Brooklyn a anunţat că Nafis a sosit în SUA în ianuarie, cu o viză pentru studii, cu scopul de a pregăti un atentat, şi a încercat să contacteze al-Qaida şi potenţiali recruţi. Unul dintre aceşti recruţi a fost un informator FBI, care a participat la complot, cu scopul de a supraveghea pregătirile. Acuzat de tentativă de utilizare a unei arme de distrugere în masă şi de susţinere acordată al-Qaida, el riscă închisoarea pe viaţă. Sediul Rezervei Federale, care face parte din reţeaua Băncii Centrale americane, adăposteşte unul dintre cele mai importante stocuri de aur din lume, majoritatea sub formă de lingouri depuse de alte ţări. Familia tânărului din Bangladesh a dat asigurări că acesta, un musulman pios, nu a dat niciodată vreun semn de radicalizare.

YEMEN

Militari ucişi

Cel puţin nouă militari au fost omorâţi vineri dimineaţă, într-un atentat sinucigaş cu maşină-capcană comis de membri ai reţelei teroriste al-Qaida împotriva unei tabere aparţinând armatei, în sudul Yemenului. Maşina-capcană a explodat într-o tabără a Brigăzii 115, după ce a reuşit să traverseze mai multe puncte de control ale armatei în provincia Abyan, unde, cu o zi înainte, cel puţin şapte presupuşi membri al-Qaida au fost ucişi într-un raid aerian. Patru membri al-Qaida cu centuri explozive, purtând uniformă militară şi circulând la bordul unui vehicul militar, au reuşit să treacă de mai multe bariere ale armatei şi au ajuns până la tabăra Brigăzii 115 la Shaqra, la 35 de kilometri de Zinjibar, principalul oraşul din Abyan, a precizat o sursă din cadrul armatei.

RUSIA

Rachete testate

Rusia a anunţat vineri că a efectuat două teste reuşite cu rachete strategice, reafirmându-şi statutul de putere militară în faţa unui proiect de scut antirachetă al NATO în Europa. Un test al rachetei strategice Topol a avut loc la ora 13.12, la centrul spaţial Plessetsk, în nordul Rusiei, a afirmat Ministerul rus al Apărării. Ogiva rachetei şi-a atins ţinta cu înaltă precizie la poligonul Kura din peninsula Kamceatka, în Extremul Orient rus. Acest tip de rachetă este operaţional de 24 de ani şi a fost testat pentru a i se verifica stabilitatea şi durabilitatea. În aceeaşi zi, a fost testată şi o rachetă balistică strategică intercontinentală R-29R, de pe un submarin din Marea Ohoţk (Extremul Orient rus). Proiectilul a atins în timpul scontat ţinta din poligonul Cija, în regiunea Arhanghelsk, la aproximativ 6.500 de kilometri. Aceste teste au loc după declaraţiile candidatului republican la Casa Albă, Mitt Romney, care a avertizat la începutul lui octombrie că nu va da dovadă de niciun fel de flexibilitate faţă de preşedintele rus, Vladimir Putin, în privinţa scutului antirachetă al NATO în Europa de Est. Rusia denunţă de multă vreme acest proiect, prezentat de Occident ca o iniţiativă concepută pentru a face faţă manevrelor provenind din ţări ca Iranul. Lansat în 2010, proiectul de amplasare a acestui scut a devenit unul dintre principalele subiecte de dezacord între Alianţa Nord-Atlantică şi Rusia, care le consideră o ameninţare pentru securitatea sa.

CHINA

Manevre militare

Beijingul a efectuat, vineri, manevre navale în Marea Chinei de Est, scena tensiunilor în disputa cu Japonia privind controlul asupra insulelor. 11 nave, inclusiv unele de război şi opt aeronave au participat la aceste exerciţii, conform agenţiei China Nouă. Manevrele au rolul de a ameliora pregătirea Chinei de apărare a suveranităţii teritoriale şi intereselor maritime, conform unui comunicat al Flotei chineze de est. La Tokyo, secretarul general al Guvernului nipon a refuzat orice comentariu despre aceste exerciţii militare, precizând că Japonia va continua supravegherea manevrelor chineze. Tensiunile dintre China şi Japonia s-au intensificat după ce Tokyo a naţionalizat, în septembrie, insulele Senkaku din Marea Chinei de Est, revendicate de Beijing.

LIBIA

Implicare negată

Un lider al unei grupări salafiste libiene a negat, joi, anumite informaţii apărute în presa americană privind implicarea sa în atentatul împotriva consulatului SUA din Benghazi, Libia, care s-a soldat cu uciderea a patru americani, la 11 septembrie, între care ambasadorul. Ahmad Salem Abu Khatala, un fost lider rebel care s-a luptat cu forţele regimului îndepărtat de la putere al lui Muammar Gaddafi, a afirmat că aceste informaţii atribuite unor oficiali libieni neidentificaţi sunt false, lipsite de orice fundament şi orice credibilitate.