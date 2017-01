Teliceanu va continua activitatea de performanţă de la DJST Constanţa

Instalat în funcţia de director al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa, în urma examenului desfăşurat săptămâna trecută la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Claudiu Teliceanu a susţinut, ieri, la Restaurantul “Sport”, prima sa conferinţă de presă în noua postură.

„Începând de vineri, când a sosit ordinul de numire de la ANST, sunt noul director al DJST Constanţa şi îmi doresc ca împreună să ne ocupăm de sportul şi tineretul din judeţul Constanţa. Vă asigur de toată colaborarea mea şi de transparenţa instituţiei. Preiau această funcţie cu bune intenţii şi imparţialitate. Dincolo de faptul că o bună perioadă am reprezentat tineretul liberal, sportul şi tineretul nu vor avea culoare politică. Mă bazez în continuare pe sprijinul pe care l-a acordat Consiliul Judeţean Constanţa, Consiliul Local şi Primăria Constanţa şi sper să-l acorde şi în continuare. De asemenea, îmi pun baza şi în celelalte structuri implicate în aceste activităţi, Instituţia Prefectului, dar şi în reprezentanţii judeţului Constanţa în Parlament. Ceea ce am învăţat de-a lungul timpului este că o performanţă se datorează unei munci de echipă şi vreau ca acţiunile insitituţiei să se bazeze în continuare pe echipă”, a spus noul director executiv al DJST Constanţa. Teliceanu i-a mulţumit pentru activitatea depusă în ultimele două decenii predecesoarei sale, Elena Frîncu, şi i-a oferit un buchet de flori în semn de recunoştinţă şi respect.

„Sper ca Elena Frîncu să fie alături de noi şi să ne ajute de câte ori va fi nevoie, pentru că mai are multe de oferit sportului constănţean şi ne bazăm pe experienţa şi sprijinul ei. Noi vom continua proiectele şi programele DJST şi vom completa cu noi acţiuni. Ştiu că există un calendar extrem de bogat atât în privinţa acţiunilor de sport, cât şi de tineret, şi le vom sprijini pe toate, în măsura posibilităţilor”, a completat Teliceanu.

ELENA FRÎNCU MERGE LA JO 2012. Fostul director al DJST, Elena Frîncu, i-a urat succes noului conducător al instituţiei şi l-a rugat să menţină activitatea de sport şi tineret din judeţul Constanţa la acelaşi nivel de performanţă.

„Claudiu Teliceanu este profesor-doctor, înalt funcţionar public şi are specializare în administraţie. Cât timp a fost în fruntea Direcţiei de Tineret Constanţa am lucrat foarte bine împreună şi am realizat proiecte frumoase. Eu nu voi răspunde decât atunci când mi se va cere ajutorul, pentru că nu vreau să mă bat cu pumnul în piept, astfel că voi sta în spate. Am un contract de voluntariat cu DJST, iar Colanul Olimpic şi titlul de Cetăţean de Onoare al Judeţului Constanţa mă obligă mult”, a spus Elena Frîncu. Membru în Comitetul Executiv al COSR, dar şi membru în conducerea Federaţiei Române de Rugby şi a Federaţiei Române de Handbal, Elena Frîncu a dezvăluit că va face parte din delegaţia oficială a României care merge la Jocurile Olimpice de la Londra, având atribuţii administrative.