TelVerde anticorupţie, asediat de apeluri privind luarea de mită

Peste 4.600 de sesizări au fost primite la numărul TelVerde al Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA), majoritatea pentru luare de mită. Printre ele, însă, s-au strecurat şi apeluri mai puţin obişnuite: unele persoane cereau "zece mii", iar altele acuzau dureri "din cauza unuia cu capacităţi paranormale de dezintegrare, care are un laser cu care îngălbeneşte frunzele".

La Linia TelVerde a DGA au fost primite, în prima jumătate a anului, 4.603 apeluri, infracţiunea de corupţie sesizată cel mai frecvent fiind cea de luare de mită, arată DGA.

Potrivit reprezentanţilor DGA, numărul apelurilor la Linia TelVerde anticorupţie a scăzut faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013, când au fost înregistrate cu 65 de reclamaţii în plus. "În municipiul Bucureşti au fost sesizate cele mai multe fapte de corupţie, astfel: în primele şase luni ale anului 2013 au fost sesizate 27 fapte de corupţie, faţă de 20 în aceeaşi perioadă de referinţă din anul 2014", potrivit sursei citate. În urma sesizărilor la Linia TelVerde anticorupţie au fost întocmite 17 dosare penale, fiind realizate cinci acţiuni de prindere în flagrant. Numărul acestora este mai mic faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost întocmite 32 de dosare penale, arată DGA. Deşi Linia TelVerde este destinată strict semnalării faptelor de corupţie, operatorii primesc deseori şi apeluri în care sunt întrebaţi, de exemplu, "câte cartiere are un sector" sau cu solicitări de genul: "Îmi dai zece mii?". O altă persoană care a sunat la Linia TelVerde reclama: "Mă doare coloana din cauza unuia cu capacităţi paranormale de dezintegrare, care are un laser cu care îngălbeneşte frunzele".

CASETA

Linia TelVerde Anticorupţie - 0800 806 806 - funcţionează din 2005. La această linie telefonică răspund ofiţeri DGA, de luni până vineri, între orele 8.00 şi 16.00. În timpul săptămânii, după ora 16.00, precum şi în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, intră în funcţiune căsuţa vocală, unde persoanele care vor să facă sesizări pot lăsa mesajele dorite.