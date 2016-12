Teme cotroceniste false

Liderul senatorilor PNL, Puiu Haşotti, nu vede cu ochi buni iniţiativa lui Traian Băsescu de a purta discuţii despre modificarea Constituţiei şi nu îl crede că ar renunţa la un an din mandat. Liberalul este sceptic că într-adevăr se va revizui Constituţia şi mai crede că demersul este o altă manevră de-a şefului statului. \"Discuţia despre Constituţie este o diversiune, în opinia mea. Toată lumea ştie că nu se va revizui Constituţia cel puţin în termenii pe care şi-i doreşte preşedintele Traian Băsescu. Şi oricum, nu cred că se va revizui până la alegerile parlamentare\", a declarat Haşotti. El mai spune că demersul lui Băsescu pentru cuplarea prezidenţialelor cu parlamentarele „nu se pupă” pentru că ar trebui să renunţe la doi ani de mandat, nu la unul. \"Nicidecum nu poate fi vorba ca preşedintele Băsescu să renunţe la un an de preşedinţie. Dacă faceţi o simplă socoteală, trebuie să renunţe la doi ani şi această chestiune nu se va întâmpla, pentru că mandatul actual se termină în 2014, iar alegeri parlamentare sunt în 2012. Dacă ar fi să judecăm, cuplate alegeri parlamentare cu alegeri prezidenţiale s-ar desfăşura în anul 2024, asta pentru a fi cinstiţi\", explică senatorul PNL. Pe de altă parte, Haşotti spune că modificarea legii fundamentale ar trebui să prevadă desfiinţarea Curţii Constituţionale pentru că, în opinia sa, Parlamentul României a devenit \"tricameral\": \"Nu sunt ironic, vorbesc foarte serios, cred că viitoarea Constituţie trebuie să prevadă desfiinţarea Curţii Constituţionale şi înfiinţarea unei instanţe superioare la ICCJ. Curtea Constituţională a devenit în ultimii ani principala Cameră legiuitoare. Parlamentul României este un Parlament tricameral, în care CC, în mod aberant uneori, este chemată să judece constituţionalitatea unor acte normative\", a mai spus Haşotti, care propune şi întărirea rolului Parlamentului. \"De exemplu, mă gândesc la un Senat care să fie responsabil cu politica externă şi să fie reprezentantul comunităţilor locale şi o Cameră a Deputaţilor care să fie for legiuitor pentru celelalte domenii\", conchide Puiu Haşotti.