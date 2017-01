Temeri în SUA privind un nou atentat

Oficiali americani de rang înalt susţin că Talibanul pakistanez care a organizat atentatul eşuat cu bombă din Times Square, la New York, ar fi reuşit să plaseze un alt agent în SUA, pentru a lansa un al doilea atac. Autorităţile au foarte puţine informaţii legate de presupusul agent Taliban sau de posibilul complot. Oficialii americani cred că Talibanii pakistanezi, cunoscuţi şi sub numele de Tehrik-e Taliban Pakistan, i-ar fi dat indicaţii acestei persoane pentru a încerca o a doua operaţiune în stilul celei din Times Square, dar nu neapărat în oraşul New York. Un oficial american de rang înalt din serviciile de informaţii susţine că lipsa de specificitate a ameninţării face aproape imposibilă o apărare eficientă împotriva unui astfel de atac, deşi un alt înalt oficial din seriviciile de luptă împotriva terorismului a declarat că nu are informaţii privind ameninţări iminente la adresa SUA.

În lunile care au precedat atacul său eşuat, Shahzad, în vârstă de 31 de ani, a cumpărat îngrăşăminte chimice, gaz propan, artificii şi alte componente din magazine din Connecticut şi Pennsylvania. Dar bomba pe care a construit-o şi a plasat-o într-un vehicul nu a explodat conform planului. Dacă cineva ar detona cu succes o astfel de bombă, efectele ar fi devastatoare. În ultimii ani, Talibanii pakistanezi au comis mai multe atacuri împotriva intereselor americane din străinătate, inclusiv un atac asupra unei baze CIA din Afganistan, dar atentatul eşuat din Times Square a fost prima acţiune a grupului în afara Asiei de Sud.