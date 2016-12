Temeri pentru viaţa Amandei Bynes

În ultima vreme, actriţa americană Amanda Bynes a avut probleme cu legea, iar cariera ei se află într-o pantă descendentă. Impresarul actriţei a rupt tăcerea şi a declarat că vedeta are mari probleme cu drogurile, ceea ce ar putea avea consecinţe dramatice pentru ea. „Îmi este teamă să nu sfârşească precum Amy Winehouse, dacă nu va primi ajutorul de care are nevoie”, a declarat Jonathan Jaxson. „Fumează mai mult de 30 de jointuri pe zi. Fără să punem la socoteală şi cocaina. Oamenii spun că ea are o problemă mentală, dar eu cred că problema este doar de la droguri. Nu bea, dar ia droguri în fiecare zi”, a explicat bărbatul. Starleta a fost nevoită să facă până acum două expertize psihiatrice şi riscă să fie internată cu forţa într-un centru de dezintoxicare.