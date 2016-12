Temerile tatălui: “Mi-e teamă să nu fi fost omorât!”

Părinţii unui bărbat de 35 de ani, din comuna constănţeană Cumpăna, sunt disperaţi, după ce fiul lor, plecat în Spania, nu a mai dat niciun semn de viaţă de mai bine de un an. Oamenii spun că au aşteptat în zadar un telefon din partea acestuia. „Băiatul meu a plecat în Spania în 2002. Aici nu reuşea să-şi găsească o slujbă stabilă, aşa că a ales să muncească în străinătate. Ultima dată a venit în ţară în 2011, dar nu a stat mult, pentru că era condiţionat de serviciu. Ne-a spus atunci că s-a căsătorit cu o femeie din Spania şi că avea doi copii. Lucra pe vremea aceea la aeroportul din Madrid. După ce s-a întors în Spania, am vorbit cu regularitate cu el. Ne suna o dată la o lună sau două şi mai discutam despre ce e pe acasă şi despre viaţa lui de acolo. În luna mai a anului trecut, însă, orice comunicare a încetat”, povesteşte Vasile Gavrilă, tatăl lui Eugen Gavrilă, de 35 de ani. Bărbatul spune că fiul său era apropiat de familie şi că nu ar fi avut niciun motiv să rupă legăturile cu cei de acasă. „El nu ar fi făcut aşa ceva. Nu ştiu ce s-a întâmplat şi mă tem ca nu cumva să fi păţit ceva acolo. Mă gândesc la ce e mai rău, nu ştiu ce să mai cred, mi-e teamă să nu fi fost omorât şi jefuit. Mă tot gândesc că poate a păţit ceva şi cei care i-au făcut rău, i-au furat actele”, spune Vasile Gavrilă.

• SPERANŢE • Ajuns la capătul răbdării, bărbatul a mers la Secţia 1 de Poliţie Rurală şi a reclamat dispariţia fiului său. Vasile Gavrilă spune că orice tentativă de a-l contacta pe Eugen în ultimul an a fost zadarnică. „Am încercat de foarte multe ori să-l sunăm, ca să aflăm ce se întâmplă. La un moment dat, mi-a răspuns o tânără care vorbea limba română şi care mi-a zis că acela nu mai este numărul de telefon al lui Eugen. Am întrebat-o dacă ştie ceva despre Eugen, dacă poate să ne dea noul lui număr. Ea mi-a răspuns că îl văzuse chiar cu o zi în urmă şi că era bine. Am mai sunat apoi de câteva ori pe numărul băiatului meu şi am vorbit cu aceeaşi fată, dar după două săptămâni nu ne-a mai răspuns. Acum nimeni nu mai foloseşte acel număr de telefon, pentru că de fiecare dată când sun intră robotul. Mi se pare imposibil ca Eugen să-şi fi schimbat numărul de telefon fără să ne anunţe. Să nu dea el niciun semn de viaţă în atâta timp? Nu cred...”, a declarat Vasile Gavrilă. „Sper ca autorităţile să poată afla ce s-a întâmplat cu fiul meu şi mai ales sper ca el să fie bine şi sănătos”, a mai spus bărbatul. Eugen Gavrilă are 1,70-1,75 metri înălţime, constituţie atletică, ten deschis, ochi căprui. Persoanele care pot ajuta ancheta derulată în acest caz cu informaţii sunt rugate să apeleze linia unică 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de poliţie.