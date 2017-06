Temperaturi de 28 de grade C, dar va ploua, la Constanța!

Pentru următoarele 3 zile, meteorologii anunță temperaturi în creștere la malul Mării Negre. Astfel, joi, 11 mai, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 22 de grade C, iar minimele între 13 și 15 grade C. Vineri, 12 mai, mercurul în termometru va urca până la 25 de grade C; minimele se vor situa în intervalul 13 și 15 grade C. În cele două zile nu sunt anunțate precipitații. Sâmbătă, 13 mai, însă, va ploua la malul Mării Negre, iar temperaturile maxime vor urca până la 28 de grade C, în vreme ce minimele vor fi cuprinse între 12 și 15 grade C. Vom vedea și razele soarelui printre nori.