Temperaturi de 30 de grade Celsius

Temperaturile medii anunţate de către meteorologi în prognoza valabilă pentru perioada mai-iulie 2013 vor ajunge la 30 de grade Celsius, în timp ce cantităţile de precipitaţii vor fi oscilante, urmând să atingă valori medii între 20 l/mp în Moldova şi 125 l/mp în Muntenia. Conform estimărilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în luna mai, temperaturile medii ale aerului vor avea, în general, valori sub normele climatologice ale perioadei, exceptând regiunile centrale ale ţării, unde se vor apropia de aceste norme. Mediile termice se vor încadra între 10 grade Celsius (în Moldova) şi 18 grade Celsius, în Oltenia şi Muntenia. În ceea ce priveşte cantităţile lunare de precipitaţii, prognoza relevă că acestea vor fi apropiate de mediile multianuale în Muntenia (între 50 şi 100 l/mp) şi Dobrogea (25-50 l/mp) şi vor avea o tendinţă spre excedent în restul teritoriului. În iunie, temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de mediile climatologice ale lunii în toate regiunile ţării. Astfel, de la cele 13 grade Celsius, prognozate în Moldova, se va ajunge la 21 de grade Celsius, în Banat, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea. Cantităţile lunare de precipitaţii se vor situa sub normele climatologice în cele mai multe regiuni, mediile încadrându-se între 30 l/mp în Dobrogea şi 125 l/mp în Muntenia. Potrivit sursei citate, în iulie, valorile medii lunare ale aerului se vor situa peste normele climatologice, îndeosebi în sud-estul, sudul şi vestul ţării, unde se vor înregistra între 16 şi 23 de grade Celsius. Totodată, cantităţile lunare de precipitaţii se pot situa sub normele climatologice în cea mai mare parte a teritoriului, cu valori între 25 l/mp (în Dobrogea) şi 105 l/mp (în Transilvania şi Muntenia). Estimările sezoniere sunt realizate de către Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, şi au un grad de realizare de aproximativ 60%. Distribuţia temperaturilor medii lunare, precum şi distribuţia cantităţilor lunare de precipitaţii, iar fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs, precizează ANM.