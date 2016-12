Temperaturi de 37 de grade C la mijlocul lui septembrie

Urmează trei zile extrem de calde, avertizează meteorologii. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de vreme deosebit de caldă, cu 10 grade peste normalul acestei perioade. Astăzi, mâine și sâmbătă, 19 septembrie, va fi cald în toată țara, însă mai ales în regiunile intracarpatice. Astfel, în Banat, Crişana, Maramureş şi local în Transilvania, frecvent vor fi temperaturi maxime de 33 - 34 de grade Celsius. Mâine se vor înregistra izolat şi valori termice maxime de 35 - 37 de grade C la amiază, când şi indicele temperatură - umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unităţi al disconfortului termic. În Dobrogea, maximele din timpul zilei vor fi cuprinse între 22 şi 29 de grade C. Astăzi, cerul va fi variabil, parțial înnorat, cu maxime de până la 28 de grade C. Mâine, temperaturile vor atinge 29 de grade C și vom avea parte atât de perioade cu soare, cât și cu nori. Sâmbătă, vremea va fi frumoasă și însorită, iar maximele se vor situa între 23 și 28 de grade C.