Temperaturi de început de iulie în țară. Pe litoral... dârdâim

Temperaturile vor fi specifice celor de început de iulie în mai multe zone ale României şi vor ajunge ajunge chiar și la 30 de grade Celsius în cursul zilei de joi, 7 aprilie. Totodată, pe timpul nopţii, temperaturile se apropie de cele din zona tropicală, a declarat meteorologul Gabriela Băncilă de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). ”Suntem foarte aproape de noaptea tropicală, adică de temperaturi care să nu coboare sub 20 de grade C pe timpul nopţii, semn că această masă de aer care ne influenţează este cu caracter tropical”, a spus meteorologul. Potrivit ANM, în cursul zilei miercuri, 6 aprilie, temperaturile vor ajunge până la 29 de grade C în sud-vest, centru, zonele deluroase şi nord-vestul României. Potrivit meteorologilor, explicaţia pentru aceste temperaturi ridicate este că, în zona de vest a continentului, circulaţia nordică directă a dus la prăbuşirea unui val rece în zona bazinului mediteranean, iar aerul cald de acolo a fost ”expulzat în sud-estul continentului”. Și în Dobrogea va fi cald încă de miercuri. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 şi 26 de grade C, însă pe litoral şi în Deltă va fi răcoare, unde temperaturile nu vor depăși 12 grade C. Joi, vremea se menţine predominant frumoasă şi deosebit de caldă în zona continentală a Dobrogei, spun specialiștii de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, mai mult senin ziua. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 şi 27 de grade C. Pe litoral vor fi doar 14 grade C, așa că ar fi bine să nu renunțați încă la geci. Temperaturile vor scădea uşor începând de vineri, 8 aprilie, astfel că în nord-vestul ţării vor fi 25 de grade Celsius, iar în sudul României vor fi 21, 22 de grade Celsius, dar chiar şi aceste valori sunt peste cele care ar fi normale pentru această perioadă. În Dobrogea, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 şi 20 de grade C, mai scăzute pe litoral şi în Deltă - până la 13 grade C, iar cele minime vor fi între 7 şi 10 grade C. Cerul va fi variabil şi în timpul nopţii izolat va ploua slab. ”În prima decadă a lunii aprilie ar trebui să avem temperaturi între 12 şi 19 grade C, acestea ar fi valorile normale”, a declarat Băncilă.