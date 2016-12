Temperaturi de până la 31 de grade C!

Chiar dacă minivacanța de Rusalii s-a încheiat, meteorologii vin cu vești bune pentru cei care își fac timp și în continuare să se desfete cu o sesiune de plajă. Vremea se încălzește pe zi ce trece, iar asta se va vedea și în următoarele zile, când vom avea parte de vreme însorită și caldă în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astăzi, cerul va fi variabil, cu vânt domol și maxime de până la 30 de grade Celsius. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 30 de grade C, iar minimele între 15 și 18 grade C. Urmează o altă zi însorită. Mâine, temperaturile maxime se vor situa între 25 și 30 de grade C, iar cele minime între 16 și 20 de grade C. Temperaturile vor crește și în zilele următoare, astfel că joi, 4 iunie, mercurul în termometre va urca până la 31 de grade C. Totodată, minimele se vor situa între 17 și 20 de grade C.