Temperaturi de până la 34 de grade C, la malul Mării Negre!

Pentru următoarele 3 zile, meteorologii anunță temperaturi extrem de ridicate la malul Mării Negre, cu maxime ce vor atinge chiar și 34 de grade C (la umbră). Astfel, joi, 22 iunie, sunt anunțate temperaturi maxime cuprinse între 25 și 30 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 17 și 21 de grade C. Vineri, 23 de grade C, maximele se vor încadra între 27 și 34 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 19 și 22 de grade C. Și sâmbătă, 24 iunie, va fi extrem de cald la Constanța. Astfel, maximele se vor situa în intervalul 27 și 33 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 18 și 22 de grade C. În toate cele 3 zile va fi soare, dar din când în când își va ascunde razele printre nori.

CÂTEVA SFATURI! Medicii atrag atenția copiilor și bătrânilor să evite pe cât posibil expunerea prelungită la soare, iar dacă se impune, se recomandă acoperirea capului, purtarea de haine deschise la culoare, din fibre naturale, consumul de lichide, de preferat apă, evitarea băuturilor alcoolice și pe bază de cofeină.