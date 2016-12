Temperaturi de până la 40 de grade Celsius

Căldura va fi greu de suportat și în următoarele zile, ne avertizează meteorologii. Cel mai tare se vor perpeli locuitorii din județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ilfov, dar și din Capitală. În aceste zone, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de caniculă, valabilă astăzi și mâine. ANM a precizat că în această perioadă se vor atinge temperaturi maxime de 38 - 39 de grade Celsius, iar mâine, izolat se vor înregistra valori în jurul a 40 de grade C și, pe arii extinse, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Potrivit ANM, astăzi valul de căldură se va intensifica în regiunile sudice și estice. Meteorologii au emis cod galben de caniculă în 17 județe din sudul, sud-estul și nord-estul ţării, inclusiv la Constanța. În sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, centrul și sudul Moldovei și în partea continentală a Dobrogei, temperaturile maxime se vor situa frecvent între 35 și 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, a avertizat ANM. Situația rămâne neschimbată și mâine. De mâine după - amiază, instabilitatea atmosferică va fi accentuată, îndeosebi în centrul și nord-estul țării, precum și în zonele de munte.

CANICULA NU NE LASĂ SĂ RESPIRĂM NICI ÎN URMĂTOARELE SĂPTĂMÂNI Meteorologii vin cu vești proaste până la 9 august. ANM anunță că până la sfârşitul lui iulie vremea va fi călduroasă, izolat caniculară în Dobrogea, mai ales în vestul regiunii, cu temperaturi maxime ce se vor situa, în medie, între 32 şi 34 de grade C. Pe 1 august va avea loc o uşoară scădere a regimului termic, iar media maximelor diurne va fi de aproximativ 30 de grade C, apoi va creşte din nou, iar între 3 și 9 august va fi de 31 - 32 de grade C. Pe parcursul nopţilor, temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade C. Probabilitatea pentru averse va fi extrem de redusă pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) anunţă utilizatorii șoferii că este posibilă interzicerea temporară a circulaţiei vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, pe drumurile naţionale şi autostrăzile din judeţele afectate de codul portocaliu de caniculă. Restricţia nu se aplică transporturilor de persoane, de animale vii şi de produse perisabile de origine animala şi vegetală, vehiculelor care participă la intervenţii în caz de forţă majoră, transporturilor funerare, poştale, de echipamente de prim ajutor, transporturilor pentru distribuire de carburanţi, transporturilor de mărfuri sub temperatura controlată, transporturilor pentru tractări vehicule avariate, transporturilor pentru distribuirea de apă şi hrană în zonele calamitate, transporturilor cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării, transporturilor cu apă îmbuteliată şi transporturilor de produse provenite din exploatări agricole. Restricţionarea circulaţiei este necesară pentru protecţia sectoarelor de drum asfaltat pe care, din cauza temperaturilor ridicate din timpul zilei, se produc deformaţii majore ireversibile.