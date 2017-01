Temperaturi de primăvară în februarie!

Vremea se va încălzi faţă de intervalul precedent şi va deveni mult mai caldă decât în mod obişnuit la această dată, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 24 de grade C, cu cele mai mari valori în sud, iar cele minime între -2 şi 9 grade C. La Constanța, pe 22 februarie, temperaturile maxime vor fi de până la 17 grade C, iar cele minime vor fi de 9 grade C. Pe 23 februarie se va încălzi și mai mult. Astfel, maximele vor urca până la 22 de grade C, iar minimele vor fi de 11 grade C. Pe 24 februarie, vremea începe să se răcească ușor, cu șanse de precipitații; temperaturile maxime nu vor mai depăși 17 grade C, iar minimele vor fi de 5 grade C.