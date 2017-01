Temperaturi de primăvară însoțite de ploi. Cât de cald va fi

Plouă în acest weekend, dar nu vă speriați! Temperaturile vor fi ridicate, iar de săptămâna viitoare vom avea chiar și 23 de grade Celsius în Dobrogea. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de precipitaţii moderate cantitativ și intensificări ale vântului, valabilă de sâmbătă, 13 februarie, de la ora 8.00, și până duminică, 14 februarie, la ora 14.00. În această perioadă, temporar va ploua în toate regiunile, iar la munte vor fi şi ninsori. Izolat, cantităţile de precipitaţii vor depăşi 15 - 20 l/mp. În ciuda ploilor, sâmbătă, vremea va fi caldă în Dobrogea, însă mai mult mohorâtă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 12 grade C, iar cele minime între 5 şi 8 grade C. Izolat va fi ceaţă, potrivit reprezentanților Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Duminică, vremea va deveni deosebit de caldă. Cerul va fi temporar noros şi izolat va ploua slab. Vântul va sufla, în general, moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 şi 17 grade C, iar cele minime între 3 şi 9 grade C. Luni, 15 februarie, vremea va fi deosebit de caldă. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în zona de coastă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 şi 20 grade C, iar cele minime între 7 şi 11 grade C. Marți, 16 februarie, vremea va fi, în general, frumoasă, deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 şi 23 grade C, iar cele minime între 7 şi 10 grade C.