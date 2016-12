Temperaturi deosebit de scăzute pentru această perioadă

După succesiunea de coduri emise în ultima perioadă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), reprezentanţii instituţiei şi vin cu veşti bune. ANM nu va mai emite avertizări pentru cantităţi mari de precipitaţii, dar temperatura va fi deosebit de scăzută în perioada 2 - 5 octombrie, ajungând până la minus 6 grade Celsius în depresiuni şi la munte, unde precipitaţiile vor fi sub formă de ninsoare. Potrivit meteorologilor, temperaturile în timpul zilei se vor situa cu aproximativ 10 grade C sub valorile medii multianuale ale acestei perioade a anului. La rândul lor, reprezentanţii Institutului Naţional de Hidrologie au precizat că, în ultimele 36 ore, au fost înregistrate depăşiri ale cotelor de atenţie pe râuri din judeţele Caraş-Severin, Prahova şi Buzău şi o singură depăşire a cotei de inundaţie în judeţul Constanţa, pe râul Corbu. Cu toate acestea, ei au dat asigurări că nu mai există pericol de inundaţie în vreun bazin hidrografic. Potrivit Centrului de Meteorologie Constanţa, până la sfârşitul săptămânii, în Dobrogea vremea se va menţine deosebit de rece. Temperaturile maxime în această perioadă se vor încadra între 7 şi 11 grade Celsius, iar minimele - între 2 şi 7 grade Celsius. Vântul va continua să bată cu putere, cu o viteză de 40 - 60 km/oră. Meteorologii spun că, începând de duminică, temperatura va urca la 13 grade Celsius, urmând ca de săptămâna viitoare vremea să se încălzească uşor, chiar şi până la 20 de grade C în unele zone ale ţării.