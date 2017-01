Tendinţele modei de primăvară-vară, la TOM

Iubitorii de modă au putut asista, sîmbătă după-amiază, în cadrul Centrului Comercial TOM, începînd cu ora 17.20, la un show plin de culoare şi rafinament. Evenimentul, organizat de centrul comercial şi avîndu-l ca art director pe analistul de modă Alin Gălăţescu, a adus în atenţie ţinute rafinate, elegante şi în trend. „Evenimentele de acest tip sînt o lungă tradiţie la noi în centru şi, avînd ajutorul unor profesionişti, aşa cum este domnul Alin Gălăţescu, nu este greu să organizăm astfel de show-uri. În fiecare anotimp vrem să ne surprindem clienţii, cu noi evenimente, promoţii”, a afirmat directorul Centrului Comercial Tom, Ainur Sali.

În cadrul show-ului de modă, publicul a avut ocazia să urmărească ţinute pentru sezonul primăvară-vară 2009, aparţinînd brandurilor Nissa, La Femme, Tinna R, Marks Spencer, Calliope şi Rinascimento, încălţămintea fiind Benvenutti şi Leonardo. „Acest eveniment este specific începutului de sezon, este un eveniment de trend, el dovedeşte că, într-o galerie comercială de top, publicul va putea să găsească ceea ce îl va reprezenta în noul sezon. Partea cea mai sofisticată şi mai complicată, în acelaşi timp, este să găseşti, dintr-un volum foarte mare de produse, exact acele produse care să dea chintesenţa sezonului. Aceasta este, de fapt, partea fină a acestui show şi care este şi ajutorul dat publicului, pentru că el nu numai că înţelege cum arată look-ul noului sezon, ci i se şi dovedeşte, în mod practic, că aceste produse există, că ele pot fi puse împreună şi că le poate găsi aici”, a declarat Alin Gălăţescu, art directorul show-ului.

Publicul prezent sîmbătă după-amiază la Centrul Comercial TOM a avut ocazia să vizioneze ţinute office şi casual, cu influenţele anilor 70, oferite de Nissa, care adoptă un stil sofisticat, cu foarte multe accesorii, acestea fiind elementele prototipice pentru acest sezon. Sub brandul La Femme, cei prezenţi au putut urmări ţinute casual, office, dar şi rochii în genul anilor 60, foarte lejere, vaporoase şi foarte sofisticate. Combinaţia de negru-gri este una dintre emblemele constante în moda internaţională pentru acest sezon nou. Tinna R a prezentat ţinute extrem de colorate, cu imprimeuri de linii cu pătrate, pătrate cu pătrate, buline cu dungi, şi rochii colorate cu nuanţe în degrade, degrade-ul fiind un simbol al sezonului. Marks&Spencer a venit cu o noutate în domeniul modei: ţinute derivate din lenjerie intimă şi pijamale, elemente care par destul de neobişnuite, dar care sînt simbolice pentru acest sezon. Brandul Calliope a prezentat ţinute de inspiraţie yaht, cu pantaloni foarte largi şi pantaloni gen marinar, închişi în faţă cu şase nasturi, în combinaţiile alb-roşu-albastru, dar şi ţinute casual, în genul safari. Rinascimento a închis show-ul de modă cu ţinute elegante, în stil baroc, cu volane şi gulere care evidenţiază rafinamentul. „Am plecat de la ţinute în genul safari de lux, am mers într-o zonă de vacanţă sofisticată şi am finalizat totul cu o seară elevată extrem de complexă, puternică. Am încercat în acest show să iau toată paleta femeii primăvară-vară 2009”, a mai spus Alin Gălăţescu, art directorul show-ului.