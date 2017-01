Tenismenii români, pregătiți pentru duelul cu Spania

Echipa de Cupa Davis a României se află pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru meciul cu Spania, din turul al doilea al Grupei I a zonei Europa-Africa, care va avea loc în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, la sfârșitul acestei săptămâni, în perioada 15-17 iulie. Tricolorii pregătiți de constănțeanul Andrei Pavel sunt cotați cu șansa a doua, dar speră să profite de absențele vedetelor Rafael Nadal, locul 4 ATP, și David Ferrer, locul 13 ATP. „Sperăm să fim în formă în cele trei zile. Pe spanioli îi cunoaştem foarte bine, eu am jucat împotriva lui Feliciano Lopez, iar Adrian şi Marius au jucat împotriva lui Bautista. La fel, pe Marc şi Feliciano Lopez îi cunosc foarte bine Horia şi Florin. E o echipă puternică, dar de-abia aşteptăm să înceapă meciul”, a declarat căpitanul nejucător al României. „Nu am vreo preferinţă, dacă joc primul sau al doilea. E important să fim cât mai bine pregătiţi şi să jucăm cel mai bun tenis al nostru”, a spus Adrian Ungur, locul 185 ATP. „Dacă voi servi bine şi voi avea un procentaj mare la primul serviciu, voi avea o şansă bună. Nu am nicio presiune, joc bine în Cupa Davis, mă simt mult mai bine când joc pentru România”, a adăugat Marius Copil, locul 163 ATP.

Tricolorii mizează pe un punct în proba de dublu, unde constănțeanul Horia Tecău, locul 10 ATP la dublu, și Florin Mergea, locul 16 ATP la dublu, pleacă din postura de favoriți în duelul cu perechea alcătuită din Feliciano Lopez, locul 21 ATP la simplu și 17 ATP la dublu, și Marc Lopez, locul 18 ATP la dublu, câștigători la Roland Garros în acest an. „Presiunea este de partea spaniolilor, care se pot bate oricând pentru câştigarea Cupei Davis. Ei au o echipă puternică la dublu, dar şi noi jucăm bine, avem echipă puternică şi sperăm să aducem un punct sâmbătă. Nu simţim o presiune în plus, ci o dorinţă foarte mare de a câştiga”, a explicat Tecău, completat de Florin Mergea: „În cel mai rău caz, plecăm cu şanse egale în meciul cu spaniolii”.

În plus, se așteaptă un sprijin important și din partea publicului clujean. „Am văzut ce frumos a fost la FED Cup şi sper să fie la fel şi de această dată. Sala este superbă, foarte mare, și ar fi minunat să fie plină de la prima minge. Publicul a fost superb, atmosfera la înălţime. Avem nevoie de ajutorul publicului, contează enorm pentru noi, pentru orice jucător”, a spus Andrei Pavel.

Ibericii sunt și ei optimiști, chiar dacă sunt dezavantajați de faptul că se va juca pe hard. „Am avut timp destul să urmărim echipa României. Știu de dublul românesc, știu de Marius Copil, căruia îi place această suprafață și este bun la serviciu. Știu că echipa României are diverse atuuri, dar vom aborda aceste meciuri cu multă siguranță și sper să câștigăm. Încercăm să uităm de presiune și să jucăm așa cum știm”, a spus căpitanul nejucător Conchita Martinez. „Toți suntem în formă și ne simțim bine”, a adăugat Roberto Bautista, locul 15 ATP.

Echipa învingătoare va juca un baraj pentru promovarea în Grupa Mondială a Cupei Davis.

