Tenisul de masă masculin românesc va avea doi reprezentanți la JO 2016

Obișnuit cu performanțele la nivel înalt în întrecerile feminine, tenisul de masă românesc trimite doi reprezentanți și în concursul masculin de la Jocurile Olimpice de la Rio. Astfel, Adrian Crișan și Ovidiu Ionescu vor lua startul în proba de simplu, avându-l alături pe fostul lor coleg, constănțeanul Andrei Filimon, devenit între timp antrenorul lotului masculin. Chiar dacă nu se numără printre favoriții la locurile fruntașe, cei doi visează să prindă cel puțin un loc în sferturile de finală ale întrecerii. Drept urmare, trag tare la antrenamentele pe care le susțin în aceste zile în cantonamentul de la Constanța.

ADRIAN CRIȘAN, LA A CINCEA PARTICIPARE LA JO

Pentru veteranul Adrian Crișan, competiția de la Rio reprezintă a cincea prezență la Jocurile Olimpice, cea mai bună performanță fiind obținută în urmă cu patru ani, la Londra, când a ocupat locul 5. „Ne simțim foarte bine la Constanța, ne antrenăm mult și ne acomodăm pentru Rio. După 18 ani în Germania, am trecut în Franța, dar mă simt foarte bine când vin în cantonament în România. Este foarte bine că lucrez cu Andrei. Ne cunoaștem de la vârsta de 10 ani, am fost colegi de cameră de la 12 ani, ne cunoaștem foarte bine, ne înțelegem foarte bine. Sincer, plec din postura de outsider la Rio. Am patru participări la Jocurile Olimpice în spate, iar aceasta este a cincea. Sper să fac un rezultat cât mai bun, să-mi găsesc forma și să fiu la nivel maxim. Vreau să trec câteva tururi, în primii 16 sau primii 8, poate chiar semifinale. Sunt mândru că am reușit să mă calific și vreau să dau totul la, probabil, ultima mea reprezentanție la Jocurile Olimpice”, a spus Adrian Crișan. Veteranul în vârstă de 36 de ani nu se află în cel mai bun moment al carierei sale, ajungând pe locul 88 ITTF, dar mizează pe experiență și pe o tragere la sorți favorabilă.

CALIFICARE SPECTACULOASĂ PENTRU OVIDIU IONESCU

Surpriza poate veni de la Ovidiu Ionescu, calificat la Rio după o prestație extraordinară la Campionatele Mondiale, unde a reușit să învingă doi jucători clasați în primii 20 din lume. „Este foarte foarte bine în cantonament la Constanța. Sunt aceleași condiții ca la Rio, multă apă, mult soare. Ne aclimatizăm cu atmosfera din Brazilia. Suntem un grup unit și ne antrenăm cu zâmbetul pe buze. Este foarte bine că-l avem pe Andrei ca antrenor, pentru că a fost jucător activ până nu demult, cunoaște foarte bine jocul și adversarii și ne ajută foarte mult, mai ales pe plan tehnic. Este o bună prietenie între noi toți și acest lucru contează mult. Sunt în cea mai bună perioadă din cariera mea. La Mondiale am făcut un concurs de excepție, învingând doi jucători din Top 20 mondial, și m-a ajutat să mă calific la Jocurile Olimpice. Mi-a dat multă încredere pentru viitor. La Rio, va depinde foarte mult de tragerea la sorți. Eu sper să intru în primii 16 sau, cu puțin noroc, poate chiar să prind un sfert de finală”, a declarat sportivul clasat pe locul 79 ITTF.

ANDREI FILIMON, LA PRIMA PREZENȚĂ OLIMPICĂ

Ca jucător activ, constănțeanul Andrei Filimon nu a reușit să ajungă la Jocurile Olimpice, dar o va face din postura de antrenor, la doar 39 de ani. „Pentru mine este o premieră și sper să fie cu noroc. Îi simt în formă pe băieți, în special pe Ovidiu, care a fost într-o permanentă ascensiune pe tot parcursul acestui an. De la Mondiale s-a produs o ruptură în bine, în meciul cu Coreea, când a câștigat împotriva unor jucători foarte valoroși. Practic, a fost biletul lui pentru Jocurile Olimpice. Adi este spre sfârșit de carieră, a stabilit un record la tenis de masă, fiind la a cincea participare la Jocurile Olimpice. În urmă cu patru ani, la Londra, a obținut unul dintre cele mai bune rezultate, terminând al cincilea. Putea să ia chiar medalie, dar parcă a pierdut în sferturi în fața lui Chuang Chih-Yuan din respect. Sunt prieteni buni și Crișan a învățat multe de la asiatic. Nu cred că a jucat la sută la sută din potențialul lui. La cât de motivați sunt și Ovidiu, și Adi, sper să reușească la Rio un rezultat măcar la fel de bun ca la Londra. La simplu, sunt doar câte doi chinezi și doi japonezi, astfel încât contează mult tragerea la sorți. Cu noroc, ai șansa să mergi departe”, a explicat Andrei Filimon.

Din păcate, România nu va fi reprezentată și în concursul masculin pe echipe, ratând „la mustață” calificarea la Rio. „Am fost aproape să mergem și cu echipa, ne-au lipsit câteva puncte, dar sunt convins că la următoarea ediție vom avea și echipă masculină”, a spus Adrian Crișan. „Am fost aproape să ne calificăm și cu echipa, dar să nu uităm că la începutul anului nu aveam nici măcar un jucător calificat, iar acum suntem doi”, a adăugat Ovidiu Ionescu.

