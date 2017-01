Tenorul Alessandro Safina împlinește 53 de ani!

Faimosul tenor italian Alessandro Safina, care pe 14 decembrie va cânta pentru români, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, sărbătorește astăzi 53 de ani. „Chiar dacă și-ar fi dorit să își petreacă ziua de naștere alături de sufletul său pereche, frumoasa româncă Laura Maria Calafeteanu, dar și alături de fiul lor adorabil, Alessandro Safina va sărbători marele eveniment câteva zile mai târziu, imediat după reîntoarcerea sa din Mexic, de la unul dintre cele mai importante festivaluri culturale, unde a concertat în calitate de invitat special”, spun cei care se ocupă de concertul din România al marelui artist, Art Nation Media.

Organizatorii mai precizează că din concertul pe care celebrul Alessandro Safina îl va susține la Cluj nu va lipsi melodia care l-a făcut celebru în toată lumea, „Luna” (Only You), care a fost una din temele principale ale coloanei sonore a serialului „Clona”.

La începutul acestui an, artistul spunea într-un interviu acordat Europa FM: „Mă gândesc să mă mut în România pentru că fiul meu este român. Am o casă în Italia, dar mă gândesc… Nu am decis încă nimic, dar plănuiesc să închiriez sau să cumpăr un apartament aici”. Safina și românca Laura Maria Calafeteanu au împreună un băiețel pe care l-au botezat, în vara lui 2015, la Târgoviște. În februarie 2016 el a cântat la Sala Palatului din Capitală în fața a aproximativ 4.000 de spectatori. La Cluj îi va încânta pe melomani cu melodii pop-opera emoționante, în ton cu atmosfera Sărbătorilor de Iarnă.

Citește și:

Tenorul Alessandro Safina revine în România

Alessandro Safina s-ar muta în România

Alessandro Safina ar vrea să cânte la Festivalul „George Enescu“

Tenorul Alessandro Safina și-a amânat concertul din România