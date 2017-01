Tenorul Toma Popescu, înmormântat sâmbătă

10:57:06 / 18 Noiembrie 2014

Recunostiinta

Ca nepoti , descendenti ai familiei Tomita Popescu de la GORJ , adaugam cateva versuri in semn de omagiu si recunostiinta pentru personalitatea sa de mare maestro .......MOTO : Nici cand n-am sa-l mai uit pe tata ! La rasarit priveam zenitul Cand soarele iesea in zare Copil fiind , traiam `visarea Aveam in gand Poiana Mare . Vedeam poiana inverzita Cum aleragam copil zglobiu Cantam in glas de pasarele Priveam vazduhul argintiu . Si tot umblam , mereu cu tata Prin lastarisul din zavoi Cand gaseam pui de prepelita Nu-i stanjeneam , eram doar noi . Nicicand n-am sa-l mai uit pe tata Spunandu-mi bland , nu raspicat ! Te rog copile , sa ai grija Sa nu-i strivesti , caci e pacat . Si de atatea ori visarea Se intetea , crestea mai tare Iar sufletul meu zbenguia Sub raza lui stralucitoare . 30.08.2014 Costica Popescu In Deal , priveam mereu apusul In Vale , rasarit de soare La Deal , e greu drumu-n urcare Iar mai usor cobori , La Vale !