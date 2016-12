Tensiune maximă pentru ultimii clasaţi în topul preliminar de la „Mamaia caută o vedetă”

„Mamaia caută o vedetă”, emisiunea-concurs difuzată în fiecare duminică seară, de la ora 20.30, de Neptun TV, se află, deja, în finală. Cei cinci tineri interpreţi care au rămas în concurs sînt Loredana Ciubotaru, Adriana Bungiu, Georgiana Rusu, Alexandra Stan şi Nicolae Morărescu. Aceştia continuă confruntarea muzicală pînă la ultima ediţie a emisiunii, fiecare dintre ei dorind cu ardoare să ajungă, anul acesta, pe scena Festivalului Naţional de Muzică Uşoară Mamaia. La ediţia de duminica trecută, a fost realizat un clasament preliminar, care a adus bucurie, dar şi tristeţe în sufletele unora dintre finalişti. Pe locul I în acest prim top s-a clasat Loredana Ciubotaru, pe locul al II-lea - Georgiana Rusu, iar pe poziţia a III-a, la egalitate, Adriana Bungiu şi Nicolae Morărescu. Ultimul loc a fost ocupat de Alexandra Stan. „Am obosit, am ajuns să fiu stresată şi tensionată. Unii dintre noi spun că mai sînt două ediţii şi scap, dar nu este aşa, mai sînt două ediţii ca să dovedim, îmi pare rău că am ieşit pe ultimul loc, asta este, însă nu este clasamentul final”, a mărturisit cu tristeţe Alexandra Stan. La rîndul său, Adriana Bungiu a precizat: „Nu sînt mulţumită deloc de prestaţia mea, sînt foarte conştientă de ceea ce am făcut şi vreau ca toată lumea să ştie lucrul acesta, sper ca pe viitor să mă mobilizez mai bine, să fac faţă ultimelor două ediţii, să fie mai bine”.

Chiar dacă au reuşit să ajungă în finala emisiunii-concurs „Mamaia caută o vedetă”, difuzată de Neptun TV, în fiecare duminică seară, de la ora 20.30, Loredana Ciubotaru, Adriana Bungiu, Georgiana Rusu, Alexandra Stan şi Nicolae Morărescu mai au două săptămîni de repetiţii intense, pînă la marea finală. Aceştia sînt pregătiţi, în continuare, din punct de vedere coregrafic, de Călin Hanţiu şi îi au ca profesori de canto pe Traian Broască şi Mihai Trăistariu.

Din păcate, deşi toţi cei cinci finalişti îşi doresc enorm să cîştige, doar unul dintre concurenţii incitantei emisiuni va fi învingător şi va putea ajunge, anul acesta, pe scena celui mai important eveniment de muzică uşoară din România, Festivalul de la Mamaia, unde va reprezenta zona Dobrogei.