TENSIUNE MAXIMĂ! Solicitări de urgență ale medicilor de familie!

Reprezentanții medicilor din familie din România solicită de urgență liderilor politici să-și îndrepte atenția și către problemele lor, pe care le consideră stringente. Zilele trecute, aproape 2.000 de medici de familie din toată ţara s-au întâlnit la Conferinţa Naţională de Medicina Familiei, organizată de Asociația Medicilor de Familie București - Ilfov (AMFB), sub egida Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF), la Bucureşti. ”Nivelul profesional înalt al lucrărilor a fost însă umbrit de nemulţumirile medicilor de familie din toată țara. Pe lângă dezbaterile științifice, sâmbătă, 1 aprilie 2017, a avut loc şedinţa Senatului SNMF. Peste 70 de reprezentanţi ai asociaţiilor județene de medicina familiei din toată țara au adus un mesaj extrem de tensionat din toate zonele ţării, exprimând nemulțumirea profundă pentru nepăsarea vădită a guvernanților și disprețul cu care este tratat întregul segment al medicinei primare, ajuns la un nivel inacceptabil”, se arată într-un comunicat al medicilor de familie. Ei sunt indignați de faptul că populația este dezinformată atunci când se spune că veniturile lor au crescut. ”Statul român pretinde că medicina este o prioritate, în timp ce atenția se îndreaptă exclusiv spre medicii din sistemul bugetar. În realitate, medicii nebugetari, mai bine de două treimi din medicii țării, nu se regăsesc în măsurile anunțate! În spitale lucrează aproximativ 13.000 de medici din aproximativ 45.000, câți mai are această țară. În România mai lucrează însă și 11.800 de medici de familie, câteva mii de medici în ambulatorul de specialitate, plus asistenții medicali din cabinetele tuturor”, adaugă medicii de familie. Indignarea lor nu se oprește aici. Ei întreabă autoritățile dacă nu cumva ignorarea cu care se confruntă îi împinge, de fapt, spre emigrare; or, în aceste condiții, ”cine va mai asigura medicina în mediul rural și zonele izolate ale României?”, în condițiile în care ei sunt în proporție de 25% din medicii şi asistentele din țară. Potrivit documentului citat, rapoartele oficiale ale CNAS demonstrează că la nivelul cabinetelor de medicina familiei și în centrele de permanență se rezolvă 80% dintre nevoile medicale uzuale ale populaţiei. ”Cu toate că Strategia de Sănătate 2014-2020, asumată de decidenţii ţării, se referă la dezvoltarea serviciilor medicale din asistența primară, nimic din ceea ce este asumat nu se întâmplă în realitate. Asistența primară nu este încurajată, nu există facilități, iar procentul alocat acesteia din totalul fondului național unic de sănătate - FNUASS - rămâne ridicol, sub 6%. Aceste lucruri, adăugate impunerilor birocratice şi administrative care deturnează sensul consultaţiei medicale, dar şi disfuncţionalităţilor sistemelor informatice ale CNAS care îngreunează munca din cabinete, au făcut ca starea de revoltă să atingă cote alarmante”, adaugă reprezentanții medicilor de familie, în documentul citat. Astfel, ei au agreat un plan de acţiuni prin care să influenţeze redresarea situaţiei actuale, pentru a nu se ajunge în situaţia nedorită de a fi denunţate contractele cu casele de asigurări de sănătate, solicitând în același timp atenția liderilor politici pentru redresarea situației existente. La nivelul județului Constanța sunt peste 400 de medici de familie în relație contractuală cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.