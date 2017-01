Tensiunea arterială, măsurată cu o aplicație de pe mobil

21:21:04 / 04 Februarie 2016

Pentru Mircea

Asa cum se mentioneaza in continutul articolului aplicatia ajuta la monitorizarea valorilor tensionale si in functie de valorile introduse indruma utilizatorul in pasii pe care este recomandat sa ii urmeze. Este un jurnal al valorilor tensionale si pe baza acestora ii comunica ce este bine sa faca mai departe. Informeaza utilizatorul despre regulile de masurare corecta la domiciliu a tensiunii arteriale si il indruma catre o lista de dispozitive electronice validate pentru astfel de masuratori.