Tensiuni artificiale la Poşta Română!?

Pentru ca reducerile de personal dintr-o companie şi restructurarea acesteia să aibă efectul scontat (stoparea pierderilor şi micşorarea datoriilor către alţi agenţi economici), ele trebuie să fie dublate de măsuri pe termen mediu şi lung privind redresarea economică a respectivei companii. În caz contrar, deşi pe moment se reduc cheltuielile (prin desfiinţarea unor subunităţi şi concedierea unei părţi a personalului), pe termen lung, situaţia rămâne neschimbată. Un exemplu mai mult decât grăitor în acest sens îl reprezintă Compania Naţională Poşta Română (CNPR) care, în ciuda restructurărilor prin care a trecut în ultimii ani, nu numai că nu a reuşit să-şi îmbunătăţească situaţia economică, dar a pierdut şi teren în faţa firmelor de curierat concurente. „În urma restructurărilor, din peste 36.000 de posturi bugetate în cadrul CNPR, cât erau în 2011, s-a ajuns la sub 31.000 de posturi, la nivel naţional. De asemenea, de la 7.100 de puncte de lucru, care cuprindeau toate subunităţile CNPR (oficii poştale, ghişee rurale etc.), s-a ajuns la 5.600 de puncte, restul fiind desfiinţate”, a declarat preşedintele Sindicatului Poşta Română (SPR) Constanţa, Florin Gheorghiu. El a adăugat că printre subunităţile desfiinţate se numără şi oficiile poştale rural mecanizate, care deserveau, în principal, populaţia din mediul rural.

NEMULŢUMIRI IDENTICE „În zona rurală accesul este foarte greu şi se face cu cheltuieli mari, motiv pentru care nici măcar operatorii concurenţi CNPR nu au pătruns pe acest segment de piaţă. Pentru ca locuitorii să nu fie izolaţi şi să poată beneficia de servicii poştale, cu eforturi foarte mari, angajaţii rămaşi la nivelul CNPR (la Constanţa, din peste 1.200 de salariaţi am ajuns la sub 1.000) încearcă să acopere şi zonele rurale lăsate fără oficii”, a mai spus preşedintele SPR. Pentru că şi în 2013 se anunţă reduceri de personal (1.900 de persoane urmează să fie disponibilizate) şi restructurarea CNPR, o sută de membri ai Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România (SLPR) au protestat, ieri, la Bucureşti. Deşi nemulţumirile sunt similare şi în rândul sindicaliştilor constănţeni, ei nu au participat la acţiunea de ieri. „Nu ne identificăm cu SLPR, ba dimpotrivă, îi contestăm legalitatea, motiv pentru care nu ne-am alăturat protestului pe care aceştia l-au demarat. În plus, protestul iniţiat de respectiva organizaţie sindicală este lipsit de o bază legală, în condiţiile în care, în septembrie 2012, conducerea SLPR semna că este de acord cu aplicarea normării din 2011, adică era de acord cu concedierea celor 1.900 de salariaţi”, a explicat Florin Gheorghiu gestul sindicaliştilor constănţeni.

ABORDARE CONTRAPRODUCTIVĂ Gestul SLPR a surprins şi conducerea CNPR, care a declarat că protestul este lipsit de temei, în condiţiile în care negocierile cu sindicaliştii nu s-au încheiat şi nu a fost semnat niciun document care să consemneze existenţa unei divergenţe ireconciliabile între părţi. „Această abordare a procesului de negociere este contraproductivă şi pare să fie parte a unei strategii a conducerii sindicale de a crea tensiuni artificiale, nejustificate şi care influenţează negativ discuţiile. Conducerea Poştei Române îşi reafirmă disponibilitatea de a găsi soluţii şi pe calea dialogului social, fără să se lase influenţată de presiunile manifestate prin organizarea de proteste de stradă”, se arată într-un comunicat emis de conducerea CNPR.