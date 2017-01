Tensiuni în Coaliţie

MĂNUŞĂ ARUNCATĂ UDMR Lovitură sub centura coaliţiei de guvernare. Eurodeputatul PDL Monica Macovei cere coaliţiei, pe blogul său, să apere legea Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) de modificările susţinute de deputatul UDMR Marton Arpad şi să nu cedeze la “niciun şantaj”, ea avertizând că amendamentele respective au transmis deja un mesaj de neîncredere în capitalele europene. Amendamentele depuse de Marton Arpad elimină din textul legii articolele referitoare la obligativitatea depunerii declaraţiilor de avere şi interese de către preşedinte, parlamentari, eurodeputaţi, primari, consilieri locali sau judeţeni. Este eliminat şi articolul care permite ANI să ceară informaţii despre veniturile de la firmele demnitarilor, dar şi cel prin care cei care sunt în situaţie de incompatibilitate să nu mai poată ocupa funcţii publice timp de trei ani. Macovei se arată îngrijorată şi de relatările de presă potrivit cărora UDMR ar fi pus PDL o serie de condiţii la schimb cu modificarea sistemului de vot şi adoptarea unor legi privind accesul la ÎCCJ, printre aceste condiţii figurând şi o ANI lipsită de puteri. Macovei aminteşte că “UDMR s-a opus în februarie 2005, în Guvern, adoptării declaraţiilor de avere detaliate şi publice, că UDMR s-a opus luni de zile, în 2006, tot în Guvern, adoptării legii ANI şi a contribuit, în Parlament, la respingerea, în 2006, a ordonanţei de înfiinţare a DNA” şi că, “pe scurt, ţintele UDMR au fost instituţiile care luptă cu corupţia”. Macovei aminteşte că una dintre cele patru condiţionalităţi din MCV priveşte chiar ANI.

“PUŞCĂRIE PENTRU TOATĂ ROMÂNIA” În replică, senatorul UDMR Gyorgy Frunda a declarat ieri că legea de funcţionare a ANI trebuie adusă “în albia constituţională”, respingând afirmaţiile Monicăi Macovei, despre care spune că “vrea o puşcărie pentru toată România, unde doar ea şi prietenii ei să fie afară”. El a provocat-o la o dezbatere televizată pe marginea acestui subiect. La rândul lui, deputatul UDMR Marton Arpad a declarat că „doamna fost procuror comunist” ar trebui să nu mai dezinformeze cancelariile europene. Neînţelegerile acestea din sânul coaliţiei de guvernare nu sunt noi, dar UDMR se simte bine în actuala coaliţie pentru că, asemenea lui Băsescu şi PDL, nu are nicio ideologie. Liderul senatorilor PSD, Ilie Sârbu, a sesizat şi el că “lucrurile încep să se clatine în coaliţia de guvernare”. Dar UDMR mai are încă motive să stea lângă actuala putere pentru că mai are de stors destule avantaje de la un guvern slab, care-i stă la picioare.