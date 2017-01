Tensiuni în USL

Disputa dintre cei co-preşedinţi ai USL, Victor Ponta şi Crin Antonescu, a continuat luni seară, dar şi ieri. Ponta a pus totul pe seama unor tensiuni care s-au adunat în timp. „Cred că principala problemă a fost faptul că au cântat prea mult sirenele de la Cotroceni şi uneori nu ne-am pus destulă ceară în urechi ca să nu le auzim, ca să mă exprim puţin metaforic. Trebuie să recunosc că este o tensiune care există întotdeauna, pentru că eu ţin mult la ideea că suntem solidari. Eu, azi, nu doar azi, de trei ani, nu m-am exprimat în public critic la adresa lui Crin Antonescu. Azi (n.r. - luni) a trebuit să lămuresc o situaţie, cred că am lămurit-o. Dacă am folosit termeni care l-au supărat pe Antonescu, îmi pare rău. Trebuia spus adevărul, care era cel pe care l-am spus”, a afirmat Ponta. El a menţionat că, în opinia sa, USL nu se va rupe, el arătând că aceasta este părerea şi dorinţa sa. „Nu cred că Antonescu are o înţelegere cu Traian Băsescu. Cred că au fost momente în care a contat pentru Crin mai mult părerea duşmanilor decât părerea prietenilor”, a mai spus Ponta. În ceea ce priveşte continuarea sprijinului pentru Antonescu în vederea alegerilor prezidenţiale din 2014, Ponta a precizat că doreşte un preşedinte care să-i unească pe oameni. „Din nefericire, ultimele declaraţii au fost că PSD nu e bun, că votanţii PSD sunt nu ştiu cum. Din acest punct de vedere, l-am rugat tot timpul şi în particular pe Crin Antonescu, pe care îl respect în continuare, şi i-am spus: nu e vorba de noi sau de partid, ci e vorba să îi respecţi şi să îi reprezinţi pe toţi aceşti oameni”, a explicat Ponta. De cealaltă parte, Crin Antonescu a spus ieri că nu are nimic de discutat cu premierul Victor Ponta referitor la ziua de luni. „Probabil că ne întâlnim la Cotroceni, la ceremoniile de depunere a jurământului de către Gigel Ştirbu, ca ministru al Culturii, şi de către Toni Greblă, ca judecător la Curtea Constituţională. Până atunci nu ne întâlnim. Eu sunt cu activităţile mele, Ponta cu activităţile lui. Înţeleg că nu ne mai suportaţi despărţiţi. Obişnuiţi-vă!”, a spus Antonescu.